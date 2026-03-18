Devlet Bahçeli'den Çanakkale Zaferi mesajı: Vatan savunmasının aziz nişanesidir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde yazılı bir açıklama yaptı.

Bahçeli, mesajında Çanakkale ruhunun Türk milletinin bekasındaki kritik rolüne dikkat çekerken, bu büyük zaferin manevi derinliğini ve stratejik önemini kendine has edebi üslubuyla dile getirdi.

Bahçeli, Çanakkale'yi basit bir savunma hattı olarak değil, bir milletin varoluş iradesinin tecelligahı olarak tanımladı.

Mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale yalnızca bir şehrimizin adı değil, tarih ve coğrafyanın şühedayla kenetlenmesinin timsali, vatan savunmasının nice kahramanlık sahneleriyle birleşmesinin aziz nişanesidir."

MHP Lideri, mesajının devamında Çanakkale'de sergilenen yüksek ruhun bugün de Türk milletine rehberlik etmesi gerektiğini belirtti. Çanakkale'nin, emperyalist emellere karşı çekilmiş "ettten ve kemikten bir set" olduğunu vurgulayan Bahçeli, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle yad etti.