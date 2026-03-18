Özel’in ‘yolsuzlara destek’ mitingi için yollar kapalı: İstanbul'un Ekrem çilesi bitmedi
Görevde kaldığı 6 yılda kentin sorunlarını çözmek yerine İstanbul’u saran ahtapot gibi bir suç örgütü kurarak mega kentin kasasını sıfırladığı ortaya çıkınca yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’a çilesi bitmiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İmamoğlu ve suç arkadaşları için Saraçhane’de düzenleyeceği mitingi öncesi kapatılacak onlarca cadde ve sokaklar ile yolların çilesini yine İstanbullu çekecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu akşam Saraçhane’de yapacağı miting öncesi kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane’de İmamoğlu ve suç arkadaşları için yapacağı ’Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi nedeniyle Fatih İlçesi Saraçhane Meydanı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri çerçevesince saat 16.00 itibariyle kapanacak yollar şöyle:
- Fevzipaşa Caddesi,
- Macar Kardeşler Caddesi,
- İtfaiye Caddesi,
- 15 Temmuz Şehitler Caddesi,
- Gençtürk Caddesi,
- Cemal Yener Tosyalı Caddesi,
- Dede Efendi Caddesi,
- Şehzadebaşı Caddesi,
- Vezneciler Caddesi,
- 16 Mart Şehitleri Caddesi,
- Bozdoğan Kemeri Caddesi,
- Darülfünun Caddesi,
- Atatürk Bulvarı,
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ile yukarıda yazılı yollara çıkan tüm cadde sokaklar uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır.
Alternatif güzergahlar ise şöyle:
- Vatan Caddesi,
- Millet Caddesi,
- Namık Kemal Caddesi,
- Sahil Kennedy Caddesi,
- Ragıp Gümüşpala Caddesi.
