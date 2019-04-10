Uluslararası Zafer Turnuvası Kemer’de başlıyor Yıldız kızlar ile grekoromen ve serbest stil yıldız erkekler güreş kategorilerinde 10 ülkeden 600 sporcunun katılacağı Uluslararası Zafer Turnuvası, 11-14 Nisan tarihlerinde Göynük Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Yıldız kızlar ile grekoromen ve serbest stil yıldız erkekler güreş kategorilerinde 10 ülkeden 600 sporcunun katılacağı Uluslararası Zafer Turnuvası, 11-14 Nisan tarihlerinde Göynük Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu makamında ziyaret ederek turnuvanın açılışına davet etti. Uluslararası bir turnuvaya Kemer’de ev sahipliği yapmaktan onur duyacaklarını kaydeden Topaloğlu, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diledi .

Ziyarette Federasyon Genel Sekreteri Yılmaz, Başkan Topaloğlu’na milli takım eşofmanı hediye etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.