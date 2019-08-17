Uluslararası Urla IGOR Yelken Yarışları sona erdi



İZMİR(AA) - İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen 7. Uluslararası Urla IGOR Yelken Yarışları sona erdi. Urla Geleneksel Bağbozumu Şenlikleri kapsamında Ali Rıza Mete Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve Umman'dan toplam 9 takım katıldı.

Yarışlarda 36 yelkenci 4 gün boyunca Urla Karantina Adası ile Kum Denizi arasındaki parkurda yarıştı. Toplam 80 yarış sonunda Göztepe Yelken Kulübü birinci olurken, Umman ikinci, Ali Rıza Mete Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü de üçüncü sırayı aldı. Ali Rıza Mete Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü tesislerinde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.

Yelken sporu için çok uygun bir denize sahip olduklarını belirten Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Sporcularımız inşallah Türkiye ve dünya genelinde daha da iyi başarılar elde edip Urla'mızı gururlandıracak." ifadelerini kullandı.



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