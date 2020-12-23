  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uluslararası Türk Akademisi ile İİT Bilim ve Teknolojik İşbirliği Komitesi mutabakat anlaşması imzaladı
Aktüel

Uluslararası Türk Akademisi ile İİT Bilim ve Teknolojik İşbirliği Komitesi mutabakat anlaşması imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 19:04:10 -
Uluslararası Türk Akademisi ile İİT Bilim ve Teknolojik İşbirliği Komitesi mutabakat anlaşması imzaladı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) bünyesindeki Uluslararası Türk Akademisi ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bilim ve Teknolojik İşbirliği Komitesi (COMSTECH), İİT'ye üye ülkeler arasında iş birliğinin artırılması, bilim ve teknolojinin geliştirilmesi amacıyla mutabakat anlaşması imzaladı.

COMSTECH'in başkent İslamabad'daki ofisinde düzenlenen imza töreninde konuşan Uluslararası Türk Konseyi Başkanı Darhan Kıdırali, "İlişkilerimiz, sadece kurumlar arasında sınırlandırılacak bir ilişki değil. Milletlerimiz arasında çok güzel bir ilişki var." dedi.

COMSTECH Genel Koordinatörü Prof. Dr. Muhammed İkbal Çodari de yakında Uluslararası Türk Akademisi ile iş birliği içerisinde "Dr. Allame Muhammed İkbal" hakkında uluslararası bir forum düzenleyeceklerini söyledi.

- İmzalanan anlaşmalar

Konuşmalar sonrasında Kıdırali ile Çodari, İİT'ye üye ülkeler arasında bilim ve teknolojinin geliştirilmesi, iş birliğinin artırılması amacıyla mutabakat anlaşması imzaladı.

Her iki kurum da El-Farabi, Allame Muhammed İkbal ve Uluğ Bey Mirza gibi organizasyonların düzenlenmesi, COMSTECH'in İslamabad'daki ofisinde Uluslararası Türk Akademisi Kütüphanesi kurulması ve Pakistan'ın önde gelen üniversitelerini Uluslararası Türk Akademisi üniversiteleri ağına dahil etmek gibi çeşitli alanlarda ortak faaliyetlerde bulunmayı kabul etti.

Uluslararası Türk Akademisi ile Kaid-i Azam Üniversitesi (KAÜ) arasında da eğitim ve sosyal yardımlaşma alanında iş birliğini artırmaya yönelik anlaşma imzalandı.

Her iki kurum, sosyal bilimler ve tıp alanında ortak araştırma projeleri başlatma, araştırmacılar ve öğretim üyeleri arasında değişim programlarının hayata geçirilmesi konusunda da anlaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maradona tablosundan çıkanlar şoke etti! Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi
Gündem

Maradona tablosundan çıkanlar şoke etti! Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Uyuşturucu ticareti yapandan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın..
“Nitelikli dolandırıcılık sanığı Ekrem
Gündem

“Nitelikli dolandırıcılık sanığı Ekrem" 7 yıla kadar hapsi isteniyor

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun B..
Önce Sözcü sonra Cumhuriyet... Hortumcu Cem Uzan’a kaporta cila!
Siyaset

Önce Sözcü sonra Cumhuriyet... Hortumcu Cem Uzan’a kaporta cila!

Solak medya son dönemde hortumcu Cem Uzan’ı cilalamaya hız verdi. Önce Sözcü şimdi de Cumhuriyet gazetesi hortumcuya mikrofon uzatarak AK Pa..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay