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Aktüel "Uluslararası Turizm Filmleri Festivali" Kapadokya'da başlıyor
Aktüel

"Uluslararası Turizm Filmleri Festivali" Kapadokya'da başlıyor

18 ülkeden yönetmen, yapımcı, festival yöneticisi, sosyal medya fenomeni ve turizm sektörü temsilcisini buluşturan ve bugün başlayan Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin Türkiye etabı, 18 Eylül'e kadar devam edecek - Festivalin film gösterimleri 16-17 Eylül'de açık havada Nevşehir Kalesi'nde yapılacak - Festivalde seyahat filmleri, turizm firmaları, turizm markaları, turizm destinasyonları, şehir filmleri, bölge filmleri, ülke filmleri kategorilerinde 7 dalda 28 ödül verilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:23:03 -
"Uluslararası Turizm Filmleri Festivali" Kapadokya'da başlıyor

ANKARA (AA) - Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin Türkiye etabı bugün Kapadokya'da başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre festival, Bakanlığın katkıları ve Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Cannes, Berlin, Tokyo, Barselona ve Viyana'nın da aralarında yer aldığı dünyaca ünlü şehirlerin ardından Nevşehir'de düzenleniyor.

Türkiye etabında dereceye giren filmlerin 19 ülkede tanıtım fırsatı bulacağı festival, turizm sektörüne yön veren kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, turizm firmalarını, otelleri, acenteleri ve hava yollarını aynı sahnede buluşturacak.

Uluslararası Turizm Film Festivalleri Komitesine (CIFFT Federasyonu) üye 18 ülkeden yönetmen, yapımcı, festival yöneticisi, sosyal medya fenomeni ve turizm sektörü temsilcisinin katılacağı festival, Türkiye'nin turizm potansiyelinin artırılması, turizm ekonomisinin geliştirilmesi, kültür, sanat ve tarihi zenginliğinin dünyaya duyurulması için önemli bir fırsat sağlayacak.

- Nevşehir Kalesi'nde açık havada film gösterimleri

Festivalde yer alacak özel bölümde, Türkiye'deki film çekim olanakları ve yeni sinema yasası ile yürürlüğe giren yabancı film teşvikleri, özel hazırlanan "Filming In Turkey" internet sitesinde tanıtılacak.

Kovid-19 salgın süreci nedeniyle tüm etkinliklerde sosyal mesafe kuralının ön planda tutulduğu festivalin film gösterimleri, 16-17 Eylül'de açık havada Nevşehir Kalesi'nde yapılacak.

Festivalin Uluslararası Film Yarışması Ödül Töreni de Paşabağları Ören Alanı'nda düzenlenecek.

Törende seyahat filmleri, turizm firmaları, turizm markaları, turizm destinasyonları, şehir filmleri, bölge filmleri, ülke filmleri kategorilerinde 7 dalda 28 ödül verilecek.

Festival 18 Eylül'de sona erecek.

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