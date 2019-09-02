0553 313 94 23

Uluslararası Stajyer Programı ile 72 mühendis adayı TUSAŞ’a katılacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin (TUSAŞ), savunma ve havacılık sanayinde ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek amacıyla oluşturduğu “S.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:37
Uluslararası Stajyer Programı ile 72 mühendis adayı TUSAŞ’a katılacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin (TUSAŞ), savunma ve havacılık sanayinde ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek amacıyla oluşturduğu “S.K.Y. int” programı ile 72 mühendis adayı TUSAŞ’a katılacak.


Program kapsamında, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden TUSAŞ Stajyer programı “S.K.Y int”e ilk etapta 48 stajyer mühendis katılacak. Bu çerçevede yeni katılan mühendis adayları, Milli Muharip Uçak, ATAK, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, GÖKBEY, ANKA, ANKA-S gibi uluslararası camianın yakından takip ettiği milli projelerde görev alacak. Ayrıca, önümüzdeki günlerde TUSAŞ’a yeni katılacak stajyer mühendisler ile birlikte toplamda 72 stajyer yurt dışından Türkiye’ye gelerek TUSAŞ projelerinde istihdam edilecek.



Yüzlerce başvuru yapıldı


Son yıllarda nitelikli iş gücünün istihdamını hızla artıran Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, geçtiğimiz aylarda oluşturduğu “S.K.Y. int” programı ile de dünyanın sayılı üniversitelerinde eğitim gören başarılı mühendislik bölümü öğrencilerini stratejik bir atılımla bünyesine kazandırdı. Savunma Sanayinde dışa bağımlılığı azaltmak için oluşturulan milli projelere yakından tanıklık edecek programa yüzlerce başvuru yapıldı. Başvurular arasından başarılı 48 Türk mühendis seçilerek şirketin milli projelerinde yer alacak.


Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, program kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinde Türklerin yoğun olarak bulunduğu üniversitelere giderek, yürütülen projelere ilişkin bilgileri, şirket projeksiyonlarını ve istihdam süreçlerini Türk mühendis adaylarına anlatmıştı. Yapılan ziyaret ve sunumların ardından, TUSAŞ insan kaynakları, yurt dışında yaşayan Türk mühendis adaylarının Türkiye’ye gelerek şirket bünyesinde stajyer olarak çalışmalarına imkan sağlamış oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Groupe PSA'da üst düzey değişiklik
    1. Groupe PSA'da üst düzey değişiklik
    2. Başkent’te Zabıta Teşkilatı’nın 193...
    3. Adli yıl açılışına kadın cinayetleri..
    4. Başkan Özdoğan’ın acı günü
    5. Manisa’da Değerli Zamanlar Projesi..
    6. Kırşehir’de kaza: 5 yaralı
    7. Kamu Denetçisi Şeref Malkoç: İnsan..
    8. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    9. Eğitim döneminin ilk gününde Hong..
    10. Ekonomistler büyüme verisini..
    11. Mezgit ve İstavrit bolluğu tezgahları..
    12. Korgan-Niksar yolunun tamamlanmasına 6..
    13. Balıklar tezgahlara serildi
    14. Kayserili Hayırseverler Kansere Karşı..
    15. Ahmet Davutoğlu: Bu büyük bir kayıp
    16. CHP'li belediyelerde "zam" furyası!..
    17. Bu yöntem maliyeti yüzde 70, karı..
    18. Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ABD..
    19. Maç öncesinde kareografili evlenme..
    20. Gürpınar Belediyesinden muhtaç aileye..
    21. Transferin son gününde Fenerbahçe'den..
    22. Aylan bebek, cansız bedeninin vurduğu..
    23. Hatay Valisi'nden mülteci açıklaması
    24. Türk denizciler, Kanarya adaları..
    25. Van Bölge Adliye Mahkemesi faaliyete..
    26. Bakanlık duyurdu! 81 ile talimat..
    27. Yayladağı Kaymakamı Yılmaz göreve..
    28. Başsavcı Kılıç: “Adli olaylarda yüzde..
    29. Sonbahar kombinlerinin tamamlayıcısı..
    30. Yeni Orduspor kaçan puana yanıyor
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak