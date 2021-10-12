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Ekonomi Uluslararası şirketler üretimini Türkiye’ye yönlendiriyor
Ekonomi

Uluslararası şirketler üretimini Türkiye’ye yönlendiriyor

Son günlerde mobilya, tekstil, ilaç ve paketleme sektöründe faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin üretim ve yatırımlarını Türkiye’ye yönlendirmesi dikkati çekti.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 20:51:00 -
Uluslararası şirketler üretimini Türkiye’ye yönlendiriyor

Ekonomilerin canlanması ile birlikte artan talep karşısında özellikle Asya ülkeleri odaklı üretim ve tedarik zincirlerinde kesintiler yaşanmaya başladı.
Uzun mesafelerdeki taşımacılık maliyetlerinin katlanarak artması pek çok yabancı uluslararası firma için Türkiye’yi cazip bir yatırım ve üretim merkezi haline dönüştürdü.

Özellikle, Çin gibi Asya ülkelerinden tedarik sağlayan Avrupalı firmalar, artan navlun maliyetleri ve konteyner krizi nedeniyle tedariki Türkiye gibi daha yakın ve istikrarlı merkezlere yöneltti.

Son birkaç gün içinde mobilya, ilaç, tekstil ve paketleme gibi alanlarda faaliyet gösteren pek çok Avrupa merkezli uluslararası şirket, güçlü lojistik altyapıya ve imkanlara sahip Türkiye’ye yönelik yeni yatırım planlarını açıkladı.

İsveçli mobilya şirketi IKEA, Polonya hazır giyim firması LPP, Alman ilaç firması Boehringer Ingelheim ve Belçika paketleme şirketi DW Reusables Türkiye’ye yatırıma odaklandı.

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