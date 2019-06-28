0553 313 94 23

Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası

- Milli sporcular, Mısır'da düzenlenen turnuvada 2 altın 6 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

28 Haziran 2019 Cuma 23:30
Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası


İSTANBUL (AA) - Mısır'da düzenlenen Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nda milli sporcular, 2 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İskenderiye kentinde gerçekleştirilen turnuvada, klas 10 kategorisi bireyselde Merve Cansu Demir ile takımlarda Merve Cansu Demir-Neslihan Kavas ikilisi altın madalya kazandı.

Kadınlar bireyselde klas 9'da Neslihan Kavas, klas 3'te Hatice Duman, klas 7'de Kübra Korkut gümüş madalyaya ulaşırken, klas 3'te Nergiz Altıntaş bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler bireyselde klas 4'te Nesim Turan gümüş, klas 5'te Ali Öztürk bronz madalyaya uzandı. Klas 5 kategorisi takım müsabakalarında Nesim Turan-Ali Öztürk ikilisi, gümüş madalya kazanmayı başardı.

Kadınlarda Nergiz Altıntaş ve Hatice Duman'dan oluşan klas 3 takımı, gümüş madalya aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 23:30
  1. madalya
  2. Merve Cansu Demir
  3. Neslihan Kavas
  4. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu
  5. Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li İmamoğlu, yabancı medyaya homolara destek sözü verdi!
    1. CHP'li İmamoğlu, yabancı medyaya..
    2. Mezuniyetten dönen otomobil takla..
    3. 2. Solo Çağdaş Dans Festivali başladı
    4. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2..
    5. Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa..
    6. Nijerya'da silahlı çetelere operasyon
    7. Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
    8. Karadeniz’deki gazeteciler Bayburt’ta..
    9. Cappadocia Fashion Week
    10. İzmir’deki FETÖ soruşturmasında 19..
    11. Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası
    12. Igor Butman'dan Antalya'da konser
    13. "Emek Dostları" ödüllendirildi
    14. Cezayir'de "Buteflika rejimi..
    15. Diyarbakır’da kafeye silahlı saldırı:..
    16. AB ve MERCOSUR ticaret anlaşmasında..
    17. Nilüfer'den açık hava konseri
    18. ABD'de Müslümanlara saldırı planlayan..
    19. Jandarmanın operasyonuyla hırsızlık..
    20. Kırgızistan'da 5. Dünya Halk Destanlar..
    21. Şile’de iki katlı ahşap bina çöktü
    22. Patlayan buzdolabı hasara neden oldu
    23. Avrupa Spor ve Kültür Festivali
    24. Kırmızı ışıkta geçen tır 5 otomobile..
    25. İzmir merkezli 18 ildeki FETÖ..
    26. Iğdır 2. Geleneksel Kayısı Festivali..
    27. BAE'den Yemen adımı!
    28. Yıkım ekibi işbaşında! CHP'li belediye..
    29. Suudi petrol pompalarına düzenlenen..
    30. Şehit Onbaşı vatan toprağına emanet..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Tehlike o ülkeden geliyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Tehlike o ülkeden geliyor
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!