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Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası

- Türk sporcular, Ürdün'de düzenlenen turnuvada 9 madalya kazandı

11 Nisan 2019 Perşembe 18:48
Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası


İSTANBUL (AA) - Ürdün'de düzenlenen Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nda Türk sporcular, 2 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 9 madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Amman'da gerçekleştirilen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı kazanmak için sporcuların puan topladığı organizasyonda milliler, ferdi ve takım müsabakalarında mücadele verdi.

Ferdi karşılaşmalarda 9/10 klas kategorisinde yarışan üç milli sporcu da kürsüde yer almayı başardı. Mücadeleleri ilk sırada bitiren Merve Cansu Demir altın madalya kazanırken, Neslihan Kavas gümüş, Ümran Ertiş bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada 3/5 klas kategorisinde İrem Oluk gümüş, Hatice Duman da bronz madalyaya uzandı. Kübra Korkut ise 7/8 klas kategorisindeki maçlarını ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalya kazandı.

Kadınlar takım müsabakalarında Merve Cansu Demir, Neslihan Kavas ve Ümran Ertiş'ten oluşan milli takım, 6/10 klas kategorisinde altın madalya kazanarak kürsünün zirvesine çıktı.

Hatice Duman ve İrem Oluk'tan oluşan diğer milli takım ise 1/5 klasta gümüş madalya aldı.

Milli sporcu Kübra Korkut ise 6/10 klasta Malezyalı partneri Gloria Gracia ile madalya mücadelesi verdi. Maçlarını ikinci sırada tamamlayan Korkut-Gracia ikilisi, gümüş madalya elde etti.

Ay-yıldızlı takım, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yolundaki kota mücadelelerine mayıs ayında İsviçre'de yapılacak Para Masa Tenisi Açık Turnuvası ile devam edecek.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 18:48
  1. madalya
  2. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu
  3. Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası

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