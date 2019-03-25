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Uluslararası öğrencilerden çevreye katkı

Dünyanın birçok ülkesinden Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler, Dünya Ormancılık Haftasında Orman Genel Müdürlüğü’nün Kuruluşun 180.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:26
Uluslararası öğrencilerden çevreye katkı

Dünyanın birçok ülkesinden Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler, Dünya Ormancılık Haftasında Orman Genel Müdürlüğü’nün Kuruluşun 180. yıl dönümünde Sağlıklı Yaşam İçin Doğa Yürüyüşü ve ağaç dikme etkinliğine katıldı.


Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER)’nin 10’dan fazla ülkeden 40 öğrencisiyle katıldığı program sonrası öğrenciler kendilerine kucak açan onları okutan Türkiye için ağaç dikmiş olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.


YUDER Başkanı Nihat Demir ise, böyle bir programa davet ettiği için Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür ederek, “Orman teşkilatımızın kuruluşunun 180. yılı ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Orman Bölge Müdürlüğümüzün düzenlediği doğa yürüyüşüne ve ağaç dikimine olarak uluslararası öğrenci kardeşlerimiz ile birlikte iştirak ettik. Bu öğrenciler dünyanın birçok ülkeden geldiler. Kardeşlerimiz bugün burada diktiği ağcı Türkiye’de onların bir iz olarak dikti. Çünkü onlar bir gün buralardan kendi memleketlerin hizmetine gidecek ancak burada diktiği ağacı büyüyecek ve onların hatırasını taşıyacak. Bu güzel programa davetleri için Bölge Müdürümüz Recep Temel’e teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:26
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