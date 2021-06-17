Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nden flaş açıklama

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) tarafından "Müzik, herkesin paylaştığı vatan" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada "20 Haziran günü 2001 yılından bu yana tüm Dünya’daki mültecilerin yaşadığı sorunlarla ilgili farkındalığı arttırmak için Dünya Mülteciler Günü olarak çok çeşitli etkinliklerle anılmakta. UNHCR verilerine göre 2020 yılı ortası itibarı ile tam 80 milyon insan zorla yerinden edilmiştir. Bunların 26 milyonu mülteci olmuş, 45.7 milyonu kendi vatanında yerinden edilmiş, geri kalanı ise sığınmacı olmuştur" denildi.

Son 20 yılda yerinden edilen insan sayısının iki katına çıktığını belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye 2014 yılından bu yana Dünya’da en fazla koruma ihtiyacı olan insana kucak açan ülke olmuştur. Yaşanan Suriye krizinin bu durumda büyük payı bulunmaktadır. En temel insani ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorluk çeken bu insanlar bir yandan da önceki hayatlarından miras kalan yaşam alışkanlıklarını sürdürmenin yollarını arıyorlar. Barınma, sağlık, güvenlik, çalışma sorunları ile boğuşan mülteciler öte yandan da eğitimleri, yetenekleri ile edindikleri sanat tecrübesini de yeni vatanlarında ortaya koymanın yollarını arıyorlar.

Bu konuda ortaya koyabildikleri ürünleri hem vatan hasretlerini bir miktar da olsa dindiriyor hem de dertleri, sorunlarını tüm Dünya’ya anlatmanın etkili bir yolu olabiliyor. 2013 yılında kurulan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) o günden bu yana proaktif bir anlayışla mülteciliğe sebep olan sorunları engellemeyi birincil hedef almakla birlikte bugüne kadar 8000’in üzerinde hukuki yardım ve danışmanlık, 7500’ün üzerinde sosyal yardım ve 5000’e yakın eğitim hizmeti vermiştir.

UMHD 20 Haziran 2020 Dünya Mülteciler Gününde organize ettiği konser ile ülkemizde misafir olan sanatçılar ile sanatçılarımızı aynı sahneye çıkarmış, bir akşam da olsa kendi şarkıları ile müzikseverlere seslenmelerine, sanatlarını icra etmelerine fırsat sağlamış böylelikle mültecilik kavramına farkındalığı arttırmaya çalışmıştır.

Bu yıl da 20 Haziran Dünya Mülteciler gününde yine bir konser ile mültecilerin vatan hasretini azaltmaya, konu hakkında farkındalığı arttırmaya gayret göstereceğiz. Zira müzik, herkesin paylaştığı sınırları olmayan bir vatandır. Bu yıl konserde Suriye’den Malik Noor, Alaa & Baidaa Alkhatib, İran’dan Danial Ajdari, Kongo’dan Enzo Ikah, Makedonya’dan Mesut Kurtis, Küba’dan Keily Fidel, Kanada’dan Sarah Atkinson katılıyor. Onlarla aynı sahneyi paylaşacak sanatçılarımız ise Taner Yüncüoğlu, Umut Mürare, Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya, Grup Genç, Kemal Faruk, Mehmet Ali Aslan, Resul Aydemir, Tayfun Ayaz, Hicret Nida Bulut olacak. Konserin müzik yönetmenliğini ise Murat Polat yapacak.

Her bir misafir sanatçının ayrı bir hikayesi, bir yaşam yolculuğu var. Bu yolculuk kimi zaman zorlu engelleri aşmayı gerektirirken, kimi zaman sıcacık karşılaşmalara sahne olmuş. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen konsere tüm basın mensubu arkadaşlarımızı davet ediyoruz.