Uluslararası Mersin Maratonu'na doğru





MERSİN (AA) - Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Aralık Pazar günü bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Mersin Maratonu'nun hazırlıkları tamamlandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, spor faaliyetleriyle Mersin'in bilinirliğini ve marka değerini her geçen gün artırdıklarını söyledi.

Düzenlenen tüm organizasyonların en gözdesinin Uluslararası Mersin Maratonu olduğunu ifade eden Kocamaz, şöyle konuştu:

"2015 yılında başlattığımız Uluslararası Mersin Maratonu ateşimiz, henüz dört yıldır düzenliyor olmamıza rağmen Avrupa Atletizm Birliğinden 5 yıldız derecesi alarak dünyadaki 5 bin maraton içerisinde 56'ncı, Avrupa'da 15'inci sıraya girmeyi başardı. Ayrıca Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin yol yarışları değerlendirmesinde bronz kategoriye yükselerek hedeflediğimiz altın kategoriye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yılki hedefimiz gümüş kategori. Bilindiği üzere, Uluslararası Mersin Maratonu için her yıl bir tema belirliyoruz. Böylece önem verdiğimiz, hayata dair tüm inanç ve değerlerimiz için birlikte omuz omuza mücadele etme kültürünü evrensel bir mesaj haline getiriyoruz. Uluslararası Mersin Maratonu için bu yıl 'Engelleri aşmak için' temasıyla hep birlikte 'Mersin'e koş Mersin'de koş' diyoruz."

Kocamaz, maratonda dereceye giren sporculara çeşitli kategorilerde toplamda 410 bin lira ödül verileceğini bildirdi.

Bu yılki katılım hedeflerinin 100 bin olduğunu ancak şimdiden 123 bini aştıklarını vurgulayan Kocamaz, tüm vatandaşları koşmaya davet etti.

Mersin Vali Yardımcısı Abdullah Şahin de maratonun kentin tanıtımına büyük katkı sağladığını kaydetti.