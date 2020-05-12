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Spor

Uluslararası Masterlar Yaz Yüzme Şampiyonası ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:37:32 -
Uluslararası Masterlar Yaz Yüzme Şampiyonası ertelendi

ANKARA (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Adana'da yapılması planlanan Uluslararası Masterlar Yaz Yüzme Şampiyonası'nın ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "12-14 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Uluslararası Masterlar Yaz Yüzme Şampiyonası sporcu sağlığı dikkate alınarak yeni bir tarih belirlenene kadar askıya alınmıştır. Tüm kulüp ve sporcularımıza duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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