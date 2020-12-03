Uluslararası Lübnan Halkına Destek Konferansı'nda "Fransız girişimi temelinde hükümet kurulması" çağrısı

BEYRUT (AA) - Uluslararası Beyrut ve Lübnan Halkına Destek Konferansı'nda Lübnan'a "Fransız girişimini temel alan güvenilir bir hükümetin en kısa sürede kurulması" çağrısı yapıldı.



Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliği, Fransa ve Birleşmiş Milletlerin (BM) öncülüğünde ikinci kez düzenlenen Uluslararası Beyrut ve Lübnan Halkına Destek Konferansının sonuçlarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.



Açıklamaya göre konferansta Lübnan'a Fransız girişimini temel alan hükümetin bir an önce kurulması çağrısında bulunuldu.

Lübnanlı siyasi liderlerin, Fransız girişimini temel alan güvenilir ve aktif bir hükümetin kurulması için en kısa zamanda uzlaşı sağlamalarının son derece gerekli olduğu belirtildi.

Katılımcılar, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma sonuçlarının gecikmesi ile ülkedeki sosyal ve ekonomik durumların kötüleşmesi karşısındaki endişelerini dile getirdi.

Konferansta ayrıca Lübnan'da fakirlik oranının son 12 ayda yüzde 28'den yüzde 55'e yükseldiği, buna bağlı olarak göç oranının da arttığı vurgulandı.

Uluslararası Beyrut ve Lübnan Halkına Destek Konferansı dün Fransa ve BM'nin öncülüğünde 32 devletin katılımıyla video konferans yoluyla düzenlenmişti. Konferansın ilki ağustos ayında gerçekleştirilmişti.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan, patlamanın öncesinde de büyük bir ekonomik krizle mücadele ediyor, geniş çaplı gösterilere sahne oluyordu.

- Fransa'nın girişimi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından 6 Ağustos ve 1 Eylül'de Lübnan'ı ziyaret ederek, ülkede teknokratlar hükümeti kurulması girişiminde bulunmuştu. Ancak ülke içi anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet hâlâ kurulamazken girişim de başarıya ulaşamadı.