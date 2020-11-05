Uluslararası kuruluşlardan İsrail'e zeytin mahsulünü toplamak isteyen Filistinlileri yerleşimcilerden koruma çağrısı

KUDÜS (AA) - Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı insan hakları kuruluşları ile uluslararası sivil toplum örgütleri, İsrail'e, zeytin hasadı için bahçelerine gitmek isteyen Filistinlileri Yahudi yerleşimcilerin saldırılarından koruma çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, Gıda Güvenliği Sektörü ve 80'den fazla uluslararası STK'yı çatısı altında bulunduran Uluslararası Kalkınma Ajansları Derneği'nin imzasıyla ortak bir yazılı açıklama yapıldı.

Zeytin hasadı sezonunun ilk 4 haftasında (7 Ekim-2 Kasım) 33 ihlal kaydedildiği, Yahudi yerleşimciler olduğu düşünülen kişilerin, Filistinlilere, ağaçlarına ve mahsullerine zarar verdiği aktarılan açıklamada, "Bu saldırılarda 25 Filistinli yaralandı. Binden fazla zeytin ağacı ateşe verildi veya yok edildi ve büyük miktarlarda mahsul çalındı." ifadeleri kullanıldı.

Bazı olaylarda yerleşimciler ile Filistinliler arasında çıkan arbedeye İsrail askerlerinin de müdahalede bulunduğu, kauçuk kaplı mermilerin kullanıldığı olayda Filistinlilerin yaralandığı ve bahçelerini terk etmek zorunda kaldığı aktarılan açıklamada, İsrailli yetkililerin, yerleşimcilerle arbedeyi engelleme bahanesiyle çiftçilere tüm sezon boyu yerleşim yerlerinin yakınındaki bahçelerine sadece 2-4 gün süreyle giriş izni verdiği belirtildi.

Söz konusu durumun, Filistinlilerin zeytin hasadını baltalamakla kalmadığı, çiftçiler bahçelerine giremiyorken Yahudi yerleşimcilerin ağaçlara ve mahsüllere zarar vermesinin de engellenmediği kaydedilen açıklamada, yerleşimci şiddeti ve Filistinli çiftçilerin bahçelerine girememesinin, yeni tip koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor durumda bulunan Filistinlilerde büyük endişeye yol açtığı aktarıldı.

İsrail yönetiminden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

- Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları

Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde yaşayan birçok Filistinli geçimini zeytin ağaçlarından sağlıyor. Yahudi yerleşimciler, kırsal kesimlerde bulunan zeytin bahçelerine zaman zaman saldırılar düzenliyor. Saldırıların özellikle zeytin hasadının başladığı mevsimlerde arttığı ifade ediliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da, yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.