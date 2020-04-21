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Spor

Uluslararası Kürek Federasyonu, Avrupa Şampiyonalarının yeni tarihlerinini duyurdu

2020-04-21 16:32:19 -
Uluslararası Kürek Federasyonu, Avrupa Şampiyonalarının yeni tarihlerinini duyurdu

ANKARA (AA) - Uluslararası Kürek Federasyonu (FISA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Avrupa Şampiyonalarının yeni tarihlerini açıkladı.

Buna göre, Büyükler Avrupa Şampiyonası, 9-11 Ekim tarihlerinde Polonya'nın Poznan kentinde gerçekleştirilecek.

23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 5-6 Eylül'de Almanya'nın Duisburg kentinde, Gençler Avrupa Şampiyonası ise 26-27 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak.

Ayrıca, Balkan Şampiyonası 12-13 Eylül tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın Struga kentinde düzenlenecek.

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