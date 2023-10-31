Uluslararası Kızılhaç: Gazze'de insani durum sürekli kötüleşiyor

Siyonist işgal rejiminin Gazze'de sürekli cephe gerisindeki silahsız, savunmasız sivil kalabalıkları hedef alması, onların üzerine kesintisiz bir şekilde bomba yağdırırken, bölgedeki insanların dışarıdan yardım almalarına engel olması insani durumun da sürekli kötüleşmesine neden oluyor.

Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı'nın bölgesel sözcüsü İman Et-Tarablusi yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde insani durumun her saat daha da kötüleştiğine dikkat çekti.

Et-Tarablusi, kendi teşkilatlarının ve diğer insani yardım kurumlarının içeriye sokabildiği yardım miktarlarının, bölgede oluşan çok büyük ihtiyaçların yanında son derece yetersiz ve basit kaldığını vurguladı.

Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı'nın geçtiğimiz Cuma'dan bu yana Gazze Şeridi'ne tıbbi malzemeler ve su malzemeleri taşıyan sadece 9 tır sokabildiğini söyledi.

Et-Tarablusi, Gazze'deki insani yardım ihtiyaçlarının karşılanması için daha büyük çabalar sarf edilmesi gerektiğini vurguladı. (İLKHA)

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