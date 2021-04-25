Uluslararası Kafkas Vakfı’ndan ‘soykırım’ açıklaması: ABD’yi kınamak için Kılıçdaroğlu, FETÖ ulaklarından haber mi bekliyor acaba?

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

ABD Başkanı Joe Biden’ın, 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamalara bir tepki de Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük’ten geldi.

“Tarihi Karabağ zaferini hazmedemeyen ABD, Türkiye’yi cezalandırma yoluna gitti”

Osmanlı dönemindeki Ermenilere ‘soykırım’ iddiasının aksine birçok haklar tanındığını ve ABD’nin aldığı siyasi kararın arkasındaki gerçeklere bakılması gerektiğini hatırlatan Hayati Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Karabağ’daki Azerbaycan zaferinin ardından Amerika’dan böyle bir çıkışın gelmesi manidardır. ABD’nin skandal kararı, Fransa ve Yunanistan gibi Amerika’nın piyonu durumundaki ülkeleri cesaretlendirmiştir. Bundan herkes emin olsun. İşte, PKK’nın ve FETÖ’nün sonu ve geldiği nokta budur. Türkiye’nin Suriye’de etkin olması, Libya’da etkin olması ve elbette Karabağ zaferindeki büyük etkisi Amerika’yı adeta çılgına çevirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan’ın tarihini zaferini hazmedememişlerdir ve faturayı Türkiye’ye keserek aklınca cezalandırma yoluna gitmişlerdir. Bütün yaşananlara rağmen Türkiye kesinlikle geri adım atmayacak ve bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir.”

“FETÖ terör örgütü, PKK ve Ermeni çetelerinin işbirliğiyle Biden’a böyle bir adım attırıldı: Kınıyoruz, lanetliyoruz”

Biden’ın seçim kampanyası sürecinde FETÖ’nün çok ciddi manada kendisine destek verdiğini ve onun için gece gündüz çalıştığını yeniden hatırlatan Hayati Küçük, şunları söyledi:

“FETÖ terör örgütü, PKK ve Ermeni çetelerinin Amerika’daki işbirliğiyle Biden’a böyle bir adım attırmışlardır. Biden’ın sözde ‘soykırım’ iddiasını ve İstanbul’a yönelik kullandığı ‘konstantinopolis’ ifadesi nedeniyle kınıyoruz ve lanetliyoruz. İstanbul bizim vatan topraklarımızdır ve hiç kimsenin ‘konstantopolis’ deme hakkı yoktur. Bunu diyenler gereken cevabı her platformda alacaktır.”

“Kendi ülkesini ‘soykırımcı’ olarak suçlayan siyasetçi TBMM’de olamaz, olmamalıdır”

Türkiye’yi “soykırımcı” olarak suçlayan PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin TBMM’de kesinlikle bulunmaması gerektiğini hatırlatan Hayati Küçük, “Türkiye düşmanlığı ve terör yanlısı tutumuyla dikkat çeken bu tür siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde asla yeri olamaz, olmamalıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi devletini, kendi ülkesini suçlayan bir milletvekili, bir siyasi parti olamaz, Türkiye’de de olmamalıdır.

“Sayın Kılıçdaroğlu, Biden’dan FETÖ ulakları üzerinden yeni bir talimat mı bekliyor?”

Joe Biden’ın “Erdoğan’ı darbeyle değil seçimle devireceğim^sözünden sonra CHP’nin Amerika’dan ciddi manada ‘medet’ umduğunu söyleyen Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük, şunları söyledi:

“Aradan saatler geçmiş olmasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çıkıp Biden’ı kınayamamıştır. Türkiye’ye ‘soykırımcı’ olarak suçlayan CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hala o koltukta oturmaya devam ediyor. Böyle bir yerli ve milli bir muhalefet partisi olabilir mi? ‘Soykırımcı’ diyerek Türkiye’yi suçlayan Amerika’ya anında cevap vererek kınayamayan bir muhalefet lideri Türkiye’de istemiyoruz. Amerika’yı kınamak için Sayın Kılıçdaroğlu acaba Biden’dan FETÖ ulakları üzerinden yeni bir talimat mı bekliyor? Bunu doğrusu merak ediyorum.”

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve devletimizin yanındayız”

Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük, sözlerini şöyle tamamladı:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye birçok kritik süreçleri atlatmıştır. Amerika’nın bu çıkışına karşı Türkiye’nin a,b,c planları mutlaka vardır ve vakti geldiğinde bu planlarını hayata geçirecektir. Bugüne kadar yerli ve milli duruşumuzdan asla taviz vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz. Devletimizin, hükümetimizin ve özellikle sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sonuna kadar yanındayız.”