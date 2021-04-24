Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük’ten, Interpol’ün aradığı Fatih Faruk Özer’le ilgili bomba iddia: Arnavutluk’ta FETÖ’ye sığınmış!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük, Arnavutluk’a kaçan Fatih Faruk Özer’e ilişkin bomba bir iddia da bulundu.

“FETÖ sahip çıkmış”

Yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ederek milyonlarca dolarla Arnavutluk'a kaçtığı iddia edilen kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in kaçışını değerlendiren Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük, şunları söyledi:

“Bana gelen bilgiye göre terör örgütü FETÖ Arnavutluk’a kaçan Fatih Faruk Özer’e sahip çıkmış. Kripto para ile dolandırıcılığı yapsa yapsa ancak zaten FETÖ yapabilir.”

“Bu dolandırıcılığın içinde kesinlikle FETÖ vardır”

“Terör örgütü FETÖ kadar bilişim sistemlerinde usta hiç kimse yoktur.” diyen Hayati Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birileri çıkıp ‘Her şeyin arkasında FETÖ var’ eleştirisinde bulunabilir. Türkiye yıllarca terörle mücadele eden bir ülkedir. Bireysel olarak milyonlarca doların yurtdışına kaçak yollarla çıkarılması mümkün değildir fakat bu kripto para yöntemiyle çok kolaydır ve kontrol edilmesi de mümkün değildir. Bu kripto parayı en iyi kullanan ise FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin olması gayet normaldir. Bu sistemi en iyi bilen FETÖ, bu işin içinde kesinlikle vardır.”

“Balkanlar’da FETÖ çok güçlü”

“Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer, neden başka bir ülke değil de Arnavutluk’a kaçmış olabilir?” sorusu üzerine ise Hayati Küçük, “Terör örgütü FETÖ’nün en güçlü olduğu yerler Balkanlar’dır. FETÖ’cülerin kaçtıkları noktalara baktığımızda yoğun bir şekilde Yunanistan ve Balkanlar olarak karşımıza çıkıyor. Balkanlar’da FETÖ çok etkin olduğu için oraları tercih ediyorlar. Bu nedenle oraya kaçmayı planladığı görülüyor. Bu şahsın FETÖ’cü olup olmadığını, FETÖ ile ne gibi ilişkisinin bulunduğunu elbette devletimizin ilgili birimleri araştıracaktır, araştırmalıdır da.” dedi.

“FETÖ kripto para üzerinden ‘himmet’ adıyla dolandırıyor”

FETÖ’nün Türkiye’yi hedef almaya devam edeceğini ve bu alçaklara karşı devlet yetkilileri ve vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Hayati Küçük, şunları kaydetti:

“Terör örgütü FETÖ, eskiden ‘himmet’ adı altında insanlardan çaldığı parayı şimdi dolandırıcılık ve kripto para üzerinden ‘himmet’ almaya devam ediyor.”

“Hem dolandırıcılık yapıyorlar ve hem de hükümeti hedef alıyorlar”

Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük, sözlerini şöyle tamamladı:

“Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in dolandırıcılık olayı patlak vermesiyle birlikte baktığımızda bu şahısla bazı hükümet üyelerinin bir şekilde çekilmiş fotoğrafları hemen medyaya servis ediliyor. FETÖ, hem dolandırıcılık yapıyor ve hem de devletimizin ilgili bakanları üzerinden hükümet hedef alınıyor. Bütün bunlar tipik bir FETÖ aklıyla dizayn edilen kurgulamalardır.”