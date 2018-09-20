THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’na birçok ülkeden nitelikli eserler katılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hat, tezhip, minyatür ve çini dallarında düzenlenen 2. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’na Türkiye’den ve dünyanın birçok ülkesinden oldukça nitelikli eserler katılıyor. Bu yıl başvuruları 28 Eylül’de sona erecek yarışmanın ödülleri Hazreti Mevlana’yı Anma Uluslararası Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında verilecek.

20 Eylül 2018 Perşembe 14:40
Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’na birçok ülkeden nitelikli eserler katılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği “Uluslararası İslam Sanatları Yarışması”na Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden eserler gelmeye devam ediyor.

Hat, tezhip, minyatür ile çini gibi başlıca İslâm sanatlarının uluslararası mecrada daha iyi tanınmasına katkıda bulunmak amacıyla organize edilen yarışma uluslararası sanatçılardan ilgi görüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Türk-İslam medeniyetine büyük hizmetleri olduğunu hatırlatarak, günümüzde de hat, tezhip, minyatür, çini gibi sanatlarının en üst seviyede icra edildiği bir merkez konumunu koruduğunu dile getirdi. İki yılda bir gerçekleştirilen Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’na dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda yarışmacının oldukça nitelikli eserlerle katıldığını belirten Altay, bu yıl 28 Eylül’e kadar başvuruları devam edecek yarışmanın ödül törenini Hazreti Mevlana’yı Anma Etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceklerini ifade etti.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ ESERLER ORTAYA ÇIKIYOR

Bu yılki yarışmada, hat sanatında “Celî Sülüs ve Sülüs” “Celî Divanî ve Divanî” hatları ile belirlenen ayetler; tezhipte konu olarak zahriye sayfası, serbest şekil olarak belirlendi. Minyatürde konu olarak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Hz. Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin Mesnevî’sinden hikâyeler olacak. Çini sanatında ise Türk-İslâm çini sanatının klasik teknikleriyle uygulanmış özgün eserler çalışılacak.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye ve şartnameye Türkçe, İngilizce, Arapça olarak konya.bel.tr/islamsanatlari sayfasından ulaşılabiliyor.

Jürisinde uluslararası camiada tanınan ve alanlarında son derece deneyimli isimler bulunduğu yarışmada ödüller ise; her branşta birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin, mansiyonlar 5 bin lira olarak belirlendi.

DERECEYE GİREN ESERLER DÂİMÎ OLARAK SERGİLENECEK

Yarışma sonuçlandıktan sonra dereceye giren eserler 7-17 Aralık tarihleri arasındaki “Hazreti Mevlana’yı Anma Uluslararası Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri” kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Birkaç yarışmadan sonra biriken eserler, uluslararası bir müzede daimî olarak sergilenecek.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 14:40
  1. Konya Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Laminat parkede kanser tehdidi
    1. Laminat parkede kanser tehdidi
    2. Japonya İran'a şok! ABD yaptırımları..
    3. Adliyede skandal olay! Savcı katibinin..
    4. İdlib, Esed Rejimi'nin beslediği..
    5. Apandisit çocuklarda çabuk patlıyor
    6. Büyük vurgun! 15 milyonu alıp yıllık..
    7. Bahçeli, Katar'ın hediye ettiği uçakla..
    8. Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de..
    9. TEKNOFEST'te dev yarış! Kenan Sofuoğlu..
    10. Azerbaycan’dan TANAP’a ‘Taraggi’ ödülü
    11. Limonu dondur, rendele
    12. AB sınır güvenliği için Sırbistan’ı..
    13. BM'den kritik Türkiye-Rusya açıklaması
    14. Devletimiz bu soruna lütfen el atsın!
    15. 15 Temmuz gazisine 'Devlet Övünç..
    16. Bakan Soylu açıkladı: FETÖ en çok..
    17. TEKNOFEST İstanbul'da nefes kesen..
    18. Muharrem ayı huzurun başlangıcıdır
    19. Bebeğinizin dili paslı görünüyorsa...
    20. Rusya'dan İsrail'e sert tepki: Bunun..
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü