Uluslararası İşbirliği Platformu Kurucusu Özgencil: "Türkiye 'eski normal'e göre daha güçlü olacak"

İSTANBUL (AA) - UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, "Küresel felaket geride kaldığında Türkiye eski normale göre daha güçlü bir ülke olarak yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.

Uluslararası İşbirliği Platformu’ndan (UİP) yapılan açıklamaya göre, dünyanın dengelerini alt üst eden Kovid-19 salgını gündemdeki yerini koruyor. Hemen hemen her ülkede zirve yapan vaka sayıları, devletlerin bir dizi kısıtlama önlemi almasına yol açıyor.



Salgını Avrupa ülkelerine göre daha az hasarla yöneten Türkiye’de ise hem devlet hem de özel sektör ekonomik ve sosyal hayatın devam edebilmesi adına var gücüyle çalışıyor. 2010’dan bu yana Türkiye’ye yüzlerce ülkeden binlerce yabancı yatırımcıyı davet eden, yarattığı ekonomik platformun yanında yerli bir düşünce kuruluşu felsefesiyle çalışan Boğaziçi Zirvesi 8-9 Mart'ta 11’inci kez kapılarını açacak. Her zirvede olduğu gibi bu etkinlikte de dünyanın önde gelen devletlerinin temsilcileri ve uluslararası şirketlerin profesyonelleri küresel gidişatın nabzını İstanbul’da tutacak. 11’inci Boğaziçi Zirvesi’nin teması "Belirsizlik Çağında Yaşamak" olarak belirlendi.

- "Türkiye pandemiden güçlenerek çıkacak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, Türkiye’nin pandemiden güçlenerek çıkacağını belirterek, "Küresel felaket geride kaldığında Türkiye eski normale göre daha güçlü bir ülke olarak yoluna devam edecek. Ülkemizin uzun yıllara dayanan ve sektör birikimi olan kıymetli beyinleri var. Ayrıca çalışkanlığı kendisine esas edinmiş bir toplumuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da üzerinde önemle durduğu hukuksal ve ekonomik reformların gerçekleşmesiyle Türkiye yeni başarı hikayelerini yazmaya başlayacak.



Buna yürekten inanıyorum. Hatırlamak istemeyeceğimiz bir seneyi geride bırakmak üzereyiz. Küresel anlamda tüm kuralların yeniden yazılacağı bir salgını yaşıyoruz. En önemlisi milyarlarca insan önünü göremez halde. Biz son 10 yıldır küresel sorunları uzman isimlerle ele alan, bununla birlikte dünyanın dört bir köşesinden binlerce yabancı misafiri İstanbul’da ağırlayan ve bunu yaparken de ülkemize daha fazla yabancı yatırımcıyı çekme gayretinde olan bir oluşumuz." ifadelerini kullandı.

Pandeminin hem Türkiye hem de insanlık adına çalışmaya engel olmadığını vurgulayan Özgenci, şunları aktardı:

"Her yıl aralık ayında düzenlediğimiz etkinliğimizi salgın adına alınan mecburi önlemler nedeniyle mart ayına aldık. Önümüzdeki yılın ilk çeyreği itibariyle, aşılama çalışmalarının tabana yayılmasıyla küresel anlamda bir normalleşme bekliyorum. Bizlere ve ülkemize yakışan yabancı misafirlerimizi eski standartlarımızda ağırlamak olur. Sektörünün en önde gelen isimleri, yabancı ülkelerin devlet kademelerindeki isimleri ile birlikte dünyadaki mevcut durumu ve belirsizlik ortamını yine Boğaziçi Zirvesi’nde ele alacak. Hedefimiz İstanbul’u ve ülkemizi küresel sorunların ele alındığı vazgeçilmez bir merkez yapmak. Bir diğer hedefimiz ise, Boğaziçi Zirvesi’ni yerli ve milli bir düşünce kuruluşu olarak geliştirmek. Bunu başarabilirsek, ülkemiz için taş üstüne taş koymuşuz demektir."

