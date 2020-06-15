Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde film rezervasyonlarına yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde (UGFF) film rezervasyonlarına yoğun ilgi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin açılışı dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünyanın kapsamlı göç temalı film festivali olan "Uluslararası Göç Filmleri Festivali"nde rezervasyonla izlenen filmler ise yoğun ilgi gördü.



Festivalde, 30 ülkeden 45 film ücretsiz olarak çevrim içi gösterime açılırken, 13 Haziran gece yarısından sonra başlayan rezervasyonların yüzde 40'ı doldu.



Sinemaseverlerin filmleri izlemek için www.festivalscope.com sitesine üye olması ve sınırlı sayıda gösterim için rezervasyon yaptırması gerekiyor.

Tam olarak 24 saat rezerve edilebilen filmler izlenmediğinde kişinin listesinden silinerek bilet bir başka sinemasever için yeniden aktifleştiriliyor.