0553 313 94 23

Uluslararası Futbol ve Dostluk Günü 50’den fazla ülkede kutlanacak

Gazprom’un FIFA’nın desteği ile düzenlediği sosyal sorumluluk projesi ’Dostluk İçin Futbol’ organizasyonuna 5 kıtadan, 50’den fazla ülkeden genç futbolcu ve genç gazeteciler katılacak.

26 Nisan 2019 Cuma 11:53
Uluslararası Futbol ve Dostluk Günü 50’den fazla ülkede kutlanacak

Gazprom’un FIFA’nın desteği ile düzenlediği sosyal sorumluluk projesi ’Dostluk İçin Futbol’ organizasyonuna 5 kıtadan, 50’den fazla ülkeden genç futbolcu ve genç gazeteciler katılacak.



Bu yıl 28 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında 7’incisi İspanya’nın başkenti Madrid’te düzenlenecek olan ’Dostluk İçin Futbol’ organizasyonuna 5 kıtadan, 50’den fazla ülkeden genç futbolcu ve genç gazeteciler katılacak. Katılımcılarına ’Arkadaşlık, eşitlik, adalet, sağlık, barış, özveri, zafer, gelenek ve onur’ gibi 9 değerin anlatılacağı etkinlik, ayrıca genç futbolculardan oluşturulan takımların yapacağı dostluk turnuvası maçları düzenlenecek. Bugüne kadar 5 etkinliğe katılan Türkiye’yi bu yıl Beşiktaş Futbol Akademi’den 12 yaşında 3 oyuncu ile kız futbol takımından seçilen bir genç elçi temsil edecek. Türkiye’yi katıldığı ilk 2 yılda Galatasaray, son 3 yılda Beşiktaş genç takımları temsil etmişti.



‘Dostluk Bileziği’ ile futbol bağını güçlendirdiler


Bu yıl Uluslararası Futbol ve Dostluk Günü çerçevesinde 40 binden fazla katılımcının yer aldığı 200’den fazla etkinlik de düzenlendi. Birçok ülkede Uluslararası Futbol ve Dostluk Günü kutlamaları birkaç gün sürdü. Her etkinlik, davetli konuklar dahil tüm katılımcıların program sembolü olan; mavi ipi huzurlu gökyüzünü ve yeşil ipi herkesin kullanabileceği bir futbol sahasını temsil eden ‘Dostluk Bileziği’ni takas etmesiyle başladı.


Avusturya, Azerbaycan, Ermenistan, Bangladeş, Belarus, Bolivya, Büyük Britanya, İspanya, İtalya, Kazakistan, Litvanya, Moldova, Nijerya, Portekiz, Suriye, ABD, Tacikistan, Özbekistan, Fransa, İsviçre, İsveç, Japonya’daki okullarda gerçekleşen etkinliklere ek olarak Letonya ve Estonya’da genç futbolcular antrenman ile birleştirilen dostluk maçları yaptı. FIFA Dünya Kupası 2018’e ev sahipliği yapan Rusya’nın 11 şehrindeki okullar, futbol akademileri ve kulüpler de uluslararası Futbol ve Dostluk Günü’ne özel etkinlikler düzenledi. Makedonya, Romanya ve Bulgaristan’da da okul çocukları ve Dostluk için Futbol programının genç elçileri, ulusal kulüplerin ünlü oyuncularıyla buluştu.



Mayk Puig: "Gençlik sporunun profesyonel futbolcuların aktif desteğine ihtiyacı var"


Barcelona Futbol Akademisi Başkanı (Soccer Barcelona Youth Academy) ve Dostluk İçin Futbol Uluslararası Forumu’nun program sözcüsü Mayk Puig, konu ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Gençlik sporunun profesyonel futbolcuların aktif desteğine ihtiyacı var. Uluslararası Futbol ve Dostluk Günü kutlamaları sadece en önemli değerleri yaymakla kalmayıp, aynı zamanda yeni futbol gelenekleri doğurmayı, gelenekleri oluşturmayı, onları korumayı ve deneyimleri sürdürmeyi sağlar. Bu, her işte olağanüstü profesyonel büyüme ve başarının bileşenlerinden biridir".


Gazprom’un FIFA’nın desteği ile 2013 yılından bu yana düzenlediği sosyal sorumluluk projesi ’Dostluk İçin Futbol’, arkadaşlık, eşitlik, adalet, sağlık, barış, özveri, zafer, gelenek ve onur gibi anahtar değerlerin öne çıkarıldığı bir organizasyon olarak görülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 11:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yetkilileri İnegöl’e geliyor
    1. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi..
    2. Gençler, Şehit Aileleri Derneği..
    3. "İki kardeş kulübün keyifli bir..
    4. CHP'den Soylu hakkında suç duyurusu
    5. Türkiye Finans'tan 83 milyon lira net..
    6. Kayıp eşya hizmeti dijital platforma..
    7. Bilecik’te ölüm istatistikleri belli..
    8. Minik öğrencilere Kınık’ta çömlekçilik..
    9. Döviz kurları
    10. Şampiyon Talasgücü’nden Başkan..
    11. Siirt İl Jandarma Komutanlığı’ndan..
    12. Uysal: "Açık ve net belediyecilik..
    13. Aytemiz "Motorcu Dostu Trafik"..
    14. Gökhan Gencebay kimdir? Gökhan..
    15. Rektör Çomaklı, öğrencilerle birlikte..
    16. Ayakkabılarının bağcıklarını bağlarken..
    17. 11. Kitap Fuarı’na ücretsiz ring..
    18. Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu
    19. Kağıthane'de çöken binadaki mağdur..
    20. Dualı Gömlekler, Atatürk..
    21. Kayak merkezlerinde son durum
    22. Öğrenciler atıklardan sanat eserleri..
    23. Muş’ta halk koşusu ve yüzme yarışması..
    24. Musalar Yeniköy’ün sorunları mercek..
    25. Aksaray’da firari 5 kişi yakalanarak..
    26. Okulda düzenlenen paten kayma..
    27. Araç bagajındaki ses sisteminin içine..
    28. (Özel) Çocuk gözüyle 70’ler
    29. Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde..
    30. İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt,..
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu