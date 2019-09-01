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Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu başlıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, etkinlikler ile başlayacak.

01 Eylül 2019 Pazar 13:10
Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu başlıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, etkinlikler ile başlayacak.


Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 2 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Sempozyum bu yıl Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı dolayısıyla Askeri Merasim Bando Takımı eşliğinde gerçekleştirilecek kortej yürüyüşü ile başlayacak. Saat 19.00’da İsmet İnönü 1 Caddesi Kılıçoğlu Plaza önünden başlayacak olan kortej yürüyüşünün ardından saat 20.30’da müzik grubu Manga, Eskişehirliler ile Eti eski fabrika alanında buluşacak. Sempozyum süresince düzenlenecek konserler ücretsiz olarak izlenebilecek.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 13:10
  1. konser

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