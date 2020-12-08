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Aktüel Uluslararası denetleme kuruluşu: Plastik kirliliğinden en sorumlu şirketler Coca Cola, Pepsi ve Nestle
Aktüel

Uluslararası denetleme kuruluşu: Plastik kirliliğinden en sorumlu şirketler Coca Cola, Pepsi ve Nestle

Yeniakit Publisher
2020-12-08 12:57:44 -
Uluslararası denetleme kuruluşu: Plastik kirliliğinden en sorumlu şirketler Coca Cola, Pepsi ve Nestle

ANKARA (AA) - Uluslararası denetleme kuruluşu Break Free From Plastic, Coca-Cola, Pepsi ve Nestle’nin 3 yıl üst üste plastik kirliliğinden en sorumlu şirketler olarak belirlendiğini açıkladı.

The Guardian’ın haberine göre Break Free From Plastic, Coca Cola, Pepsi ve Nestle’yi 3 yıl üst üste plastik kirliliğinde en fazla sorumluluğu bulunan şirketler olarak gösterdi.

Kuruluş, söz konusu şirketlerin, neden oldukları plastik kirlilikle birlikte plastik atıkların azaltılması konusunda hiçbir ilerleme kaydetmediğini de belirtti.

Dünya genelinde 15 bin gönüllüyle çalışan kuruluş, 346 bin 494 parça çöp topladı ve bunların yüzde 63’ünün bir tüketici markasına ait olduğu belirlendi.

Kuruluşa göre Coca Cola, plastik kirleticilerde dünyada birinci sırada geliyor.

Kuruluşun Küresel Kampanya Koordinatörü Emma Priestland, "Dünyanın en fazla plastik kirletici şirketleri, plastik kirliliğini çözmek için sıkı çalışacaklarını iddia ediyor ancak bunun yerine zararlı tek kullanımlık plastik paketleme ürünlerini dışarıya salmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Plastik çöplerin küresel döngüsünü durdurmanın tek yolunun, tek kullanımlıkların üretimini aşamalı şekilde durdurmak ve yeniden kullanılabilir sistemleri devreye almak olduğunu belirten Priestland, Coca Cola, PepsiCo ve Nestle’nin ürünlerinin müşterilere teslimi noktasında gerçek çözümler bulmada öncü rol oynamaları gerektiğini vurguladı.

Tearfund sivil toplum kuruluşu mart ayında Coca Cola, PepsiCo, Nestle ve Unilever şirketlerinin her yıl 6 gelişmekte olan ülkede yarım milyon ton plastik kirlilikten sorumlu olduğunu duyurmuştu.


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