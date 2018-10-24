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Uluslararası Cumhuriyeti Kupası Güreş Turnuvası başlıyor

Bu sene 34’ncüsü düzenlenecek Uluslararası Cumhuriyeti Kupası Güreş Turnuvası’nın basın tanıtımı yapıldı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 17:44
Uluslararası Cumhuriyeti Kupası Güreş Turnuvası başlıyor

Sancaktepe’de 34. Uluslararası Cumhuriyeti Kupası Güreş Turnuvası başlıyor.

Turnuvanın basın toplantısında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, “Sancaktepe Belediyesi olarak sporun altyapısına tesisleşmeye önem verdik. Sporda bu öncülüğümüz devam edecek” dedi.

Sancaktepe’de bu yıl 34.’sü düzenlenecek Uluslararası Cumhuriyeti Kupası Güreş Turnuvası’nın lansmanı yapıldı. Serbest ve grekoromen güreş turnuvasına yurt dışından ve yurt içinden yüzlerce sporcu katılacak. Sancaktepe Belediyesi tarafından gerçekleşecek olan turnuva 26-27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak.

“En önemli yatırımın insana olduğunu biliyoruz”

Turnuvaya ilişkin bilgiler veren Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, “Önemli müsabakalar olacak. Biz de spor il müdürlüğümüz ve Sancaktepe Belediyesi olarak ortaklaşa gerçekleştiriyoruz, destek veriyoruz. Bu hafta sonu cuma, cumartesi, pazar farklı ülkelerden gelen genç güreşçilerimiz hem serbest hem de grekoromende yarışacaklar, şampiyonlar çıkacak. Ülkemizden de her kiloda çok sayıda güreşçimiz katılacak. Tüm güreşçilerimize centilmence müsabakalara çıkmalarını, başarılı olmalarını temenni ediyorum. Sancaktepe Belediyesi olarak sporun altyapısına tesisleşmeye önem verdik. En önemli yatırımın insana olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sporda bu öncülüğümüz devam edecek”

Sporda öncü olmaya devam edeceklerini belirten Erdem, “Çocuklar bizim çocuklarımız. Ülkemizi, devletimiz, bayrağımızı onlara emanet edeceğiz. Onun için sağlıklı büyüsünler, kafa yapıları da psikolojik olarak rahat olsun. Spor yapan gençlerin ruh dünyaları zengin, insanları incitmezler, kırmazlar. Teröre bulaşmazlar, uyuşturucudan uzak kalırlar” dedi.

“Yakın zamanda çok güzel bir güreş eğitim merkezi açılacak”

İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise, “Sancaktepe Belediyesi, başkanımız ve bakanlığımızın ortak çalışmasıyla burada yakın zamanda çok güzel bir güreş eğitim merkezi açılacak. Belki de Türkiye’nin en güzel güreş eğitim merkezi olacak. Konaklamalı, antrenman alanları bir güreşçi için tüm imkanların olacağı gayet donanımlı bir güreş merkezi Sancaktepe’de olacak. Belki de önümüzdeki yıl bu organizasyon çok daha güzel bir şekilde yerinde yaşatılacak. Sporcunun konakladığı yerde turnuva da yapılacak. Tüm imkanlar orada seferber edilmiş olacak. Bu noktada Sancaktepe şanslı bir ilçemiz. Hem spora ve gençliğe önem veren bir başkanları olduğu için hem de başkanlarının ve yöneticilerin çabaları ile yapmış oldukları tesislerden dolayı. Bunların artarak devam etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 17:44
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