Uluslararası bankacılık devinden Türkiye açıklaması

Geçtiğimiz gün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ait enflasyon verilerini açıklamıştı. 2021’in son enflasyon verisi, yıllık bazda %36,08’lik bir enflasyon olduğunu gösteriyordu. Bu değer, Türkiye’nin yıl sonu enflasyon beklentilerinin üzerindeyken diğer yandan da Enflasyon Araştırma Grubu, yıllık enflasyonun %36,08 değil, %82,81 olduğunu öne sürdü.

2021 yılının özellikle son 3 ayında dövizin de etkisiyle artan enflasyonun oranı tartışma konusu iken 2022’ye büyük zamlarla giriş yapmak, 2022'ye dair umutların kırılmasına neden olmuştu. Bugünse ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs’tan 2022 yılına dair korkutan bir açıklama geldi.

“2022’nin ilk üç ayında enflasyon %40 seviyesini aşacak”

Goldman Sachs, müşterilerine gönderdiği notta “Mevsim etkisinden arındırılmış aylık enflasyonun sürpriz biçimde %13,6 seviyesine yükselmesiyle Türkiye’de enflasyonun birinci çeyrekte %40 seviyesini aşacağını ve yılın büyük bölümünde o seviyede kalacağını tahmin ediyoruz.” ifadesi yer aldı. Yani Goldman Sachs’a göre Türkiye’de enflasyon, Ocak – Mart 2022 döneminde %40’ı aşacak.

Öte yandan Türk Lirası’nın değeri hakkında da yine korkutucu bir açıklamaya yer verildi. Banka, aynı notta “TL’deki volatilite dikkate alındığında enflasyon tahminlerindeki belirsizlik olağandışı şekilde yüksek ve yukarı yönlü. İdari ve kısmi mali önlemlerle desteklenen %14 seviyesindeki politika faizinin TL’yi sürdürülebilir biçimde dengeleyebilme konusunda başarılı olamayacağına yönelik görüşümüzü sürdürüyoruz.” sözleri paylaşıldı.

Bununla birlikte “Yetkililerin TL'ye istikrar kazandırmak için seçtiği olağandışı politika tercihlerini sürdürdükleri göz önüne alındığında bunun gerçekleşeceğine yönelik inancımız güçlü olmasa da, tahminlerimiz ikinci çeyrekte faiz oranlarının sert biçimde yükseleceği yönünde.” denilerek Türkiye’nin faiz artıracağına işaret etti.