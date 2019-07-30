0553 313 94 23

Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası

- 15 Temmuz şehitleri anısına Ankara'da düzenlenecek organizasyonda bine yakın sporcu mücadele edecek

30 Temmuz 2019 Salı 14:55
Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası


ANKARA (AA) - Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası yarın Ankara'da başlıyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz şehitleri anısına yapılacak şampiyona 31 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde Ankara Büyük Anadolu Oteli'nde gerçekleştirilecek.

Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde sanda ve taolu branşlarında yapılacak müsabakalarda bine yakın sporcu yarışacak. Türkiye'den 58 antrenörün katılcağı şampiyonada 33 hakem görev alacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:55
  1. sanda
  2. Taolu
  3. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu
  4. Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası
  5. Wushu Kung Fu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satanlara uyarı.
    1. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi..
    2. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri
    3. Merkezefendi Belediyesi Kurban Bayramı..
    4. Hem pratik hem leziz! İşte, tam..
    5. Adıyaman’da 'üç katlı mağara' bulundu!
    6. Arkeolog Hayat Erkanal son yolculuğuna..
    7. Başkan Osman Zolan gelecek 5 yılı..
    8. Başkan Kılıç’tan ‘Hoş geldin Bebek’..
    9. Aksaray’da içme suyu kontrolleri..
    10. Bebeğini öldürdüğü iddia edilen..
    11. Bankacılık sektörünün aktif toplamı 6..
    12. "Fırat'ın doğusuna askeri harekat..
    13. MEB Türkiye'nin 'eğitim haritasını'..
    14. Avrupa Birliği (AB) Projesi ile..
    15. Polis teşkilatından sosyal sorumluluk..
    16. Sarıkamış Belediyesinden çevre..
    17. Çukurova Racing Takımı hedefini daha..
    18. Çavuşoğlu: “İdlib’deki çatışmaların..
    19. Beyazgül personelleri denetledi
    20. Amazon.com.tr'den "Yaz Alışveriş..
    21. Alacak verecek davası kanlı bitti
    22. Şişli’deki silahlı saldırının güvenlik..
    23. Gümüşhane-Bayburt havalimanında..
    24. Ruhsar Pekcan: İş dünyasına destek..
    25. Kanal boyu proje çalışmaları devam..
    26. Piyasaya sahte para süren 2 kişi..
    27. Yanmış kadın cesedi davasında 4 sanığa..
    28. BAE heyeti sınır güvenliği toplantısı..
    29. Tut Belediyesi’nden Kılıçdaroğlu’na..
    30. Başkan Şahin’den yaz spor okullarına..
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!