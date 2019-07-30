Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası
- 15 Temmuz şehitleri anısına Ankara'da düzenlenecek organizasyonda bine yakın sporcu mücadele edecek30 Temmuz 2019 Salı 14:55
ANKARA (AA) - Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası yarın Ankara'da başlıyor.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz şehitleri anısına yapılacak şampiyona 31 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde Ankara Büyük Anadolu Oteli'nde gerçekleştirilecek.
Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde sanda ve taolu branşlarında yapılacak müsabakalarda bine yakın sporcu yarışacak. Türkiye'den 58 antrenörün katılcağı şampiyonada 33 hakem görev alacak.
YORUM YAZ