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Uluslararası Arapça Kitap Fuarı kapılarını İstanbul'da açıyor

15 ülkeden 200'ü aşkın yayınevinin katılacağı 'Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı' kapılarını İstanbul'da kitapseverlere açacak. Bu yıl 4. kez düzenlenecek fuar, 1-9 Eylül tarihleri arasında hizmet verecek.

30 Ağustos 2018 Perşembe 15:16
Uluslararası Arapça Kitap Fuarı kapılarını İstanbul'da açıyor

Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"1 Eylül 2018 Cumartesi günü Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kitapseverlere kapılarını açıyor. Fuar 1-9 Eylül tarihleri arasında dokuz gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ilk kitap fuarı olma özelliğini taşıyan fuar, "Yeni Bir Dünya Keşfet" temasıyla Basın Yayın Birliği tarafından, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ve İstanbul'un tek Arapça Radyosu olan 94.5 Misk FM ve Anadolu Ajansı'nın Global iletişim ortaklığıyla düzenleniyor.

200'DEN FAZLA YAYINEVİ KATILIYOR

Arap ülkeleri dışında düzenlenen en büyük Arapça kitap fuarı olarak kabul edilen organizasyona 50 bini aşkın ziyaretçi beklenirken, 15 ülkeden 200'ü aşkın yayınevi iştirak ediyor.

Fuar kapsamında Arap edebiyatının önde gelen isimlerinin katılımıyla panel, söyleşi, imza günü, çocuk ve genç etkinlik alanı gibi yaklaşık 70 farklı kültürel etkinliğe yer verilecek. Ayrıca organizasyon, okur severlere iki dilde tercüme ve rehberlik hizmeti, Yenikapı Marmaray Metro istasyonundan fuar alanına ücretsiz servis gibi pek çok imkan sunuyor.

Resmi açılış töreni 1 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'da gerçekleşecek olan "İstanbul Uluslararası Arapça Kitap Fuarı" sabah 10.00'dan akşam 22.00' a kadar ziyaretçilerine ücretsiz hizmet sunacak.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 15:16
  1. İstanbul
  2. uluslararası istanbul arapça kitap fuarı
  3. misk fm
  4. Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi

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