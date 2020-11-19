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Aktüel Uluslararası Af Örgütünden G20 ülkelerine, "Suudi Arabistan'a baskı yapılması" çağrısı
Aktüel

Uluslararası Af Örgütünden G20 ülkelerine, "Suudi Arabistan'a baskı yapılması" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:53:22 -
Uluslararası Af Örgütünden G20 ülkelerine, "Suudi Arabistan'a baskı yapılması" çağrısı

LONDRA (AA) - Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'ın G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını anımsatarak, tüm liderlere bu ülkedeki kadın hakları savunucularının serbest bırakılması için yönetime baskı yapılması çağrısında bulundu.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, 21-22 Kasım'da Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs Kovid-19) salgını nedeniyle çevirim içi düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde kadın haklarının gerçek anlamda tartışılması gerektiği vurgulandı.

​​​​​​​Suudi yönetimince G20 Zirvesi'nin gündemine "kadınların güçlendirilmesi" konulu başlık sunulduğu aktarılan açıklamada, Suudi Arabistanlı yetkililerin kadın hakları konusunda "ikiyüzlü" politika uyguladığı, ülkede kadın hakları kampanyalarına öncülük eden bazı aktivistlerin cezaevinde tutulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "G20 liderlerini, 2018'de insan hakları çalışmaları nedeniyle tutuklanan Luceyn Haslul, Nesime el-Seda, Samar Bedevi, Nouf Abdülaziz ve Maya el-Zahrani'nin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısına katılmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Lynn Maalouf, Suudi Arabistan'ın G20 Zirvesi'ni "kendini aklamak için bir fırsat" olarak gördüğü değerlendirmesinde bulundu.

Maalouf, "G20 liderleri Suudi Arabistan hükümetinin kendini aklama çabasına katılmak yerine, bu zirveyi, kadınların güçlendirilmesine olan bağlılıkları nedeniyle özgürlüklerini kaybeden cesur aktivistleri savunmak için fırsat olarak kullanmalıdır." görüşünü paylaştı.

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