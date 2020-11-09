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Aktüel Uluslararası Af Örgütünden cezaevindeki Suudi aktivist Nesime için "moral" kampanyası
Aktüel

Uluslararası Af Örgütünden cezaevindeki Suudi aktivist Nesime için "moral" kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-11-09 10:14:08 -
Uluslararası Af Örgütünden cezaevindeki Suudi aktivist Nesime için "moral" kampanyası

ANKARA (AA) - Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'da kadın hakları adına mücadele ettiği için 2018'den beri tutuklu bulunan Nesime el-Seda için moral kampanyası başlattı.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, "Nesime, hayatının büyük bir bölümünde Suudi Arabistan'da kadın özgürlüğü için mücadele etti ancak bu mücadelede kendi özgürlüğünü kaybetti." ifadesi yer aldı.

Nesime'nin kadınların araç kullanma ve gündelik işlerini erkek bir "vasi" olmaksızın gerçekleştirme hakkını savunan önde gelen aktivistlerden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Nesime'nin Temmuz 2018'de tutuklandığından beri cezaevinde işkenceye maruz kaldığı ve hücre hapsinde tutulduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın kadınların dışarı çıkmak ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamak için erkek yakınlarından izin almalarını gerektiren vasilik yasalarının son aylarda yürürlükten kaldırılmasına rağmen vasilik sistemine son verilmesi için mücadele eden kadınların halen cezaevinde bulunduğu kaydedildi.

- "Nesime'ye moral ver"

Nesime'nin cezaevindeki koğuşunda yetiştirdiği bir bitkisi olduğu aktarılan açıklamada, bitkinin Nesime’nin çok özlediği dış dünyayla arasındaki tek bağ olduğu vurgulandı.

"Nesime'ye moral ver" kampanyası hakkında bilgi verilen açıklamada, "Sosyal medya hesaplarında bahçe işleriyle uğraşırken veya güneşin tadını çıkarırken çektiğin bir fotoğrafını paylaş. @nasema33 ve @KingSalman hesaplarını etiketlemeyi unutma ve #NesimeyeÖzgürlük #FreeNassima etiketlerini kullan." ifadelerine yer verildi.



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