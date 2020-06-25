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Aktüel

Uluslararası Af Örgütü: Mısır makamları gözaltına alınan gazeteciyi işkenceye karşı korumalı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 14:41:59 -
Uluslararası Af Örgütü: Mısır makamları gözaltına alınan gazeteciyi işkenceye karşı korumalı

LONDRA (AA) - Uluslararası Af Örgütü, Mısır'da gözaltına alınan gazeteci Nura Yunus'a işkence edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Uluslararası Af Örgütünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "medyadaki muhalif seslere yönelik son saldırıda" Mısır güvenlik güçlerinin bağımsız Al-Manassa haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Nura Yunus'u gözaltına aldığı belirtildi.

Polislerin yazılım lisanslarını kontrol ettiklerini öne sürdükleri ancak herhangi bir gözaltı veya arama emri göstermedikleri kaydedilen açıklamada, dizüstünün kontrol edileceği iddiasıyla Yunus'un bir polis karakoluna götürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Mısır makamları, Nura Yunus'un derhal ailesiyle ve avukatlarıyla iletişim kurmasına izin vermeli ve onu herhangi bir işkence veya diğer kötü muamelelere karşı korumalı." çağrısı yapıldı.

Yerel medyaya göre, Mısır'da Al-Manassa dahil yaklaşık 500 internet sitesine erişim engellenmiş durumda. Onlarca gazetecinin hapiste olduğu ülkede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde medya üzerindeki baskı daha da artırıldı.

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