  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Fidan’dan kritik mesaj: Blöf yapmadan, hiçbir partiyle diyerek duyurdu! Önemli açıklama yaptı

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Yavuz Sultan Selim Han mesajı!

Akşener 'Çok şaşıracaksınız' demişti! CHP'li Sevigen İYİ Parti'nin İstanbul adayını duyurdu

Düşmanı korkutan dünyanın ilk SİHA savaş gemisi TCG Anadolu, Türkiye'ye destek verdi! Oraya demirledi

Bülent Tezcan Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! Helalleşme ve başörtüsü çıkışını değerlendirdi

Erivan yangın yeri! 'Hain Nikol' sloganıyla sokaklara döküldüler: Çok sayıda gözaltı

Dünyaca ünlü bankadan akaryakıt fiyatları ile ilgili tahmin: Piyasa sallanacak! Petrol tahmini

Avrupa'dan haddi aşan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş çağrısı!

Türkiye düşmanı ABD'li senatöre soğuk duş! Skandalı patlak verdi

AB ülkesi için bir ilk: 5 Orta Asya ülkesinin liderlerini Berlin'de ağırlayacak! Çağrı yapıldı
Dünya Uluslararası Af Örgütü: Libya'nın doğusunda gazetecilere uygulanan baskılar kaldırılmalı
Dünya

Uluslararası Af Örgütü: Libya'nın doğusunda gazetecilere uygulanan baskılar kaldırılmalı

Yeniakit Publisher
2023-09-23 07:02:00 -
Uluslararası Af Örgütü: Libya'nın doğusunda gazetecilere uygulanan baskılar kaldırılmalı

Uluslararası Af Örgütü, Libya'nın doğusundaki orduya (Libya Arap Silahlı Kuvvetleri), gazetecilere uygulanan kısıtlamaların kaldırılması ve selden zarar görenlere insani yardımların ulaştırılması çağrısı yaptı.

Örgütün internet sitesinden yapılan açıklamada, Derne'de 18 Eylül'de düzenlenen ve yaşanan can kayıplarının sorumlularından hesap sorulması istenen gösterinin ardından gazetecilere yönelik baskıların arttığına işaret edildi.

Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktör Yardımcısı Diana Eltahawy, açıklamada, Libya'nın doğusundaki ordunun, selden zarar görenlerin insani yardımlara erişimini kolaylaştırmak yerine eleştiride bulunanları ve sivil toplumu susturmak ve sorumluluktan kaçmak için baskıya yöneldiğini ifade etti.

Doğudaki ordunun, krizle mücadele ederken insan haklarını öncelemesi ve eleştiride bulunanlardan intikam almaması gerektiğini kaydeden Eltahawy, sivil toplumun ve bağımsız medya organlarının, felaketzedelerin barınak, gıda, sağlık ve bilgiye erişim haklarının güvence altına alınmasında merkezi rol oynadığını dile getirdi.

Açıklamada, Libyalı 2 gazetecinin, 14 Eylül'de yerel makamlarca durdurularak sorguya çekildiği ve sonrasında da kenti terk etmelerinin istendiği, 16 Eylül'de de Derneli bir aktivistin, Libya Arap Silahlı Kuvvetlerine muhalif kanala röportaj vermesinden sonra gözaltına alındığı aktarıldı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası", Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, 19 Eylül'de, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.

İki barajın çökmesiyle selden en çok etkilenen Derne'de 18 Eylül'de gösteri düzenlenmiş, eylemciler, şehrin uluslararası kuruluşlar ve şirketler aracılığıyla mümkün olan en kısa sürede yeniden inşasını ve yaşanan can kayıplarının hesabının sorulmasını talep etmişti.

 

TCG Sancaktar Libya için yola çıktı
TCG Sancaktar Libya için yola çıktı

Gündem

TCG Sancaktar Libya için yola çıktı

İklim değişikliği... Libya'da korkunç sel felaketi: 50 kat daha olası hale getirdi!
İklim değişikliği... Libya'da korkunç sel felaketi: 50 kat daha olası hale getirdi!

Dünya

İklim değişikliği... Libya'da korkunç sel felaketi: 50 kat daha olası hale getirdi!

Türk Kızılay, Libya ülkesine tam 150 ton insani yardım malzemesi yolladı! Flaş gelişme
Türk Kızılay, Libya ülkesine tam 150 ton insani yardım malzemesi yolladı! Flaş gelişme

Dünya

Türk Kızılay, Libya ülkesine tam 150 ton insani yardım malzemesi yolladı! Flaş gelişme

ABD'den Libya hamlesi
ABD'den Libya hamlesi

Dünya

ABD'den Libya hamlesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23