Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının ardından Filistin'den ilk açıklama!
Filistin Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilişkin açıklamada bulundu.
Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasının sonucu açıklandı.
İsrail'in davanın reddi talebini reddeden UAD kararında, "İsrail devleti Gazze'de ve Gazze'ye karşı yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı." denildi.
Filistin'den ilk açıklama!
UAD'ın kararının ardından Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği kararın memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.