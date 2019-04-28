Uluslararası 6. Kuşadası M.Nuri Göçen Resim Çalıştayı sona erdi Mehmet Nuri Göçen Vakfı ve Uluslararası Kültür Sanat Diyalogları Derneği tarafından düzenlenen 6.

Mehmet Nuri Göçen Vakfı ve Uluslararası Kültür Sanat Diyalogları Derneği tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Mehmet Nuri Göçen Resim Çalıştayı renkli bir törenle sona erdi.

Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen törende çalıştay sürecinde katılımcı sanatçılar tarafından hazırlanan eserler sergilendi.

17 ülkeden 43 sanatçının katıldığı 6.Uluslararası Mehmet Nuri Göçen Resim Çalıştayı’nın kapanış törenine çok sayıda davetlinin yanı sıra Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Mehmet Nuri Göçen Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova ve çalıştay sanatçıları katıldı.

İçlerindePolonya, Hollanda, Tacikistan, Malezya, Singapur, Cezayir, İran, Irak,Pakistan Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nden 43 sanatçının yer aldığı çalıştay kapsamında liseler ve üniversiteler arası düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ve çalıştaya katılım sağlayan eğitmen ve sanatçılaraprotokol üyeleri tarafından sertifikaları verildi. Törenin ardından davetliler çalıştay seçkilerinin yer aldığı sergi alanını dolaştı.

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