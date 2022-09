UEFA Uluslar Ligi’nde grup maçları heyecanı noktalandı. Futbolseverler ise yarı final maçlarının ne zaman oynanacağını, kuraların ne zaman çekileceğini merak ediyor.

Uluslar Ligi yarı finale kimler çıktı? Uluslar Ligi yarı final maçları ne zaman?

UEFA Uluslar Ligi’nde grup maçları 27 Eylül Salı akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Grup maçlarının tamamlanmasıyla birlikte yarı finale yükselen ekipler belli oldu. Gruplarını ilk sırada tamamlayan Hırvatistan, İspanya, İtalya, Hollanda, İskoçya, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, Türkiye, Yunanistan, Kazakistan, Gürcistan, Letonya, Estonya isimlerini yarı finale yazdırdı. Uluslar Ligi'nde yarı final maçları 14-15 Haziran'da final ise 18 Haziran'da oynanacak.

UEFA Uluslar Ligi formatı

A, B ve C Ligleri on altışar D Ligi ise 7 takımdan oluşacaktır. A, B ve C Ligleri dörderli 4 gruptan D Ligi ise 1 tane dörtlü ve 1 tane üçlü olmak üzere 2 gruptan oluşturulacaktır. Liglerin oluşumunda 2020-21 UEFA Uluslar Ligi Genel sıralaması kullanılacaktır.

Uluslar Ligi şampiyonu olmak için yine A Ligi grup birincileri arasında finaller düzenlenecektir. Finaller 4 grup birincisi arasından birinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Liglerde düşme ve yükselme sistemi uygulanacaktır. Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (C ve D Ligi hariç) bir alt lige düşecektir. D Liginden sadece 2 takım C ligine yükseleceği için C Liginden düşecek 2 takım grup sonuncuları arasındaki düşme play-offları ile belirlenecektir.