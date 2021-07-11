Ulusalcı Kemalist Soner Yalçın'a FETÖ siperi! Skandal destek...

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Karanlık Oda, 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan 'Mahrem' adlı belgeselin, Ataşehir'deki bir kız öğrenci yurdunda yapılan çekimlerinin fotoğrafını paylaşarak, 'Oda TV'den çarpıcı fotoğraf! Öğrenci yurdundan çıkan silahlar' başlığını kullanmış ve adeta yalan habercilikte çığır açmıştı. Caner Taşpınar imzalı haberde, 'Oda tv fotoğraftaki silahları askeri uzmanlara analiz ettirdi' iddiası da öne sürülmüş, görünen silahların 'G3 Piyade Tüfeği, M4 Piyade Tüfeği, AK-47 Kalaşnikov Saldırı Tüfeği' olduğu yazılmıştı.

'FETÖ'den büyük tepki bekliyorduk fakat...'

Kamuoyu, karanlık Oda'nın skandal haberine sert tepki gösterdi. Akılalmaz bir yalanın ortaya atıldığı habere bir tepki de belgeselin yapımcısı, Halis Cahit Kurutlu' dan geldi. Kurutlu, twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, filme tepkiyi FETÖ'den beklediklerini ama ilk sesin Oda Tv'den yükseldiğini vurguladı.

"Yaklaşık 2 yıldır çalıştığımız, FETÖ’nün 'Mahrem' yapılanmasını, örgütsel şemasını anlatan, Türkiye tarihinde bir ilk olarak itirafçıların yüzü açık röportajları alınan 'Mahrem' projesine Temmuz ayında yayınlanınca FETÖ’den büyük tepki bekliyorduk fakat ilk ses Oda Tv’den geldi."

Soner Yalçın'a FETÖ siperi

FETÖ firarisi Tuncay Opçin, Oda Tv'nin skandalına tepki gösteren yapımcının mesajını paylaştı. Alıntıladığı mesajda Oda Tv İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın'a, "Soner Yalçın’ı kurda kuşa yem etmeyiz!" sözleri ile siper oldu.