Arat, Arat, “Üniversite olarak köklü mirasın üzerinde gururla yükseliyoruz. Geleceğe güvenle bakan, güçlü bir vizyona sahibiz” dedi.

Stratejik yerde

İstanbul Ataşehir’de eğitim verdiklerini kaydeden Arat, “Megapolün imkânlarından en etkili şekilde yararlanacak bir yerdeyiz” diye konuştu. Arat, “Öğrencilerimizi hayata en iyi şekilde hazırlama gayretindeyiz. 5 fakültemiz ve bir yüksekokulumuzla ön plandayız” bilgilerini paylaştı. “Ulusal ve uluslararası alanda nitelikli çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları hızlandıracağız. Bilim ve sanata katkı sağlayacağız. Ülkemizin ekonomik, kültürel, sosyal açıdan gelişmesinde önemli rol oynayacağız” ifadelerini kullanan Arat, öğrencilere şöyle hitap etti:

Avantajlar söz konusu

“Sevgili gençler, İstanbul’un tüm avantajlarından yararlanabileceğiniz Fenerbahçe Üniversitesi’ni kazanmanın haklı gururunu yaşayın. Üniversitenin dinamizminden, idealizminden ve birikiminden en iyi şekilde yararlanmanın çabası içerisinde olun. Şunu da unutmayın Fenerbahçe Üniversitesi’nde nitelikli bilgi kazanmakla kalmayacak insan olmanın erdemini, emeğin değerini, bilimin önemini, kültür ve sanatın güzelliğini kısaca hayatın anlamını hissederek yaşayabileceğiniz aile sıcaklığında bir ortam bulacaksınız. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek iyi bir kariyer inşa etmek sizin elinizde. Bunun için milli değerlerimizi evrensel ilkelerle harmanlayan, küresel dinamikleri okuyabilen, geniş ufuklu fakat gerçekçi, çalışkan ve disiplinli insanlar olmayı hedeflemelisiniz. Sizin yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın pek çok ülkesinde mesleğini en iyi şekilde yürütecek bilgi ve donanıma sahip bireyler olarak yetişmeniz için her türlü çabayı göstermekte olduğumuzu bilmenizi isterim.” Arat, akademisyenlere ise “Sizin heyecanınız hem öğrencilerimize model olmakta hem de azmimizi arttırmaktadır. Üniversitemizi geleceğe taşıma sürecinde en büyük desteğimiz siz meslektaşlarımızın bize duyduğu güvendir” diye seslendi.