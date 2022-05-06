Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatları: Çiğ sütün tavsiye satış fiyatı ne kadar?

Ulusal Süt Konseyi, kendi sitesinde paylaştığı duyurusunda çiğ sütün tavsiye satış fiyatının (çiğ süt destek primi hariç) yüzde 31,6 artışla litre başına 7,5 liraya yükseltildiği açıkladı. Piyasada 15 Mayıs'tan itibaren uygulanacak bu kararın diğer süt ürünlerine yansıması bekleniyor.

Çiğ süt fiyatı 5,7 liradan 7,5 liraya çıktı

AA'nın haberine göre, Ulusal Süt Konseyi tarafından dün yapılan açıklamaya göre 1 Nisan'da litre başına 5,7 liraya yükseltilen soğutulmuş çiğ sütün tavsiye edilen satış fiyatı, 15 Mayıs itibarıyla 7,5 liraya yükseltildi.

Çiğ sütün fiyatının artması, diğer süt ürünlerinin fiyatına yansıyacak

Çiğ sütün satış fiyatına yapılan yüzde 31,6'lık artışıyla süt ile üretilen peynir, yoğurt, tereyağ ve kaymak gibi süt ürünlerinin de fiyatının artması gündemde.

Piyasa şartlarında tekrar değerlendirme yapılacak

Çiğ süt üretim maliyetinde önemli bir değişiklik olduğunda önümüzdeki süreçte piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacağı da aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

Çiğ süt primi litre başına 0,20 lira olacak

Ulusal Süt Konseyi'nin internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında; 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 10 Kuruş fark uygulanacaktır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde 1 Mayıs 2022’den itibaren geçerli olacak Çiğ Süt Priminin litre başına 0,20 lira olacağı bilgisi edinilmiştir."