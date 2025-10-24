Ulusal Muhafızlar geçerken Darth Vader Marşı çaldı: Star Wars’lu Protesto gözaltıyla bitti

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Sam O’Hara adına Washington Metropolitan Polis Teşkilatı’na (MPD) bağlı dört polis memuru ve Ohio Ulusal Muhafızları’ndan bir asker hakkında dava açtı.

Dava dilekçesinde, O’Hara’nın 'Birinci ve Dördüncü Anayasa Değişiklikleri’ kapsamındaki haklarının ihlal edildiği, ayrıca ‘haksız tutuklama/gözaltı’ ve ‘fiziksel saldırı’ suçlarının işlendiği öne sürülüyor.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Trump’ın, ülke genelindeki eyaletlerden Ulusal Muhafız birliklerini D.C.’ye göndererek başlattığı 'suçla mücadele operasyonunun' ardından O’Hara, bu uygulamayı protesto etmek amacıyla Star Wars (Yıldız Savaşları) üçlemesinin ‘İmparator Geri Dönüyor’ filminden ‘İmparatorluk marşı’ (The Imperial March) parçasını çalarak Ulusal Muhafız askerlerini sokakta filme almaya başladı.

Dava dilekçesine göre, çoğu asker O’Hara’yı ‘görmezden geldi’ ve hatta ‘bazıları gülüp’ eğlendi. O’Hara, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı ve paylaştığı videolar ‘milyonlarca kez’ izlendi.

Ohio Ulusal Muhafızları’ndan bir asker bundan hoşlanmadı ve ‘protestocunun bunu yapmaya devam ederse D.C. polisini çağıracağını’ söyleyerek tehditte bulundu.

Dava dilekçesine göre O’Hara, protesto sırasında ‘bazen küçük bir hoparlörle ve bazen de telefonundan The Imperial March' çalıyordu. Müziği duyulabilir ama yine de aşırı yüksek olmayan bir ses seviyesinde’ tutuyordu.

Dilekçeye göre, polis olay yerine geldiğinde O’Hara’yı ‘sıkıca kelepçeleyip’ 15-20 dakika boyunca gözaltında tuttu.

Virginia merkezli ABD kulis haberleri sitesi Axios’a konuşan yetkililer, olayla ilgili tutanakta Ulusal Muhafız askerinin polisleri ‘durumu bildirmek için’ çağırdığını ve O’Hara’nın ‘herhangi başka bir olay yaşanmadan serbest bırakıldığını’ belirtti.

‘UZUN ZAMAN ÖNCE ÇOK UZAK BİR GALAKSİDE’

ACLU avukatları, dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: Yasa, uzun zaman önce çok uzak bir galakside hükümetin bu tür davranışlarını tolere etmiş olabilir. Ama burada ve şimdi, Birinci Anayasa Değişikliği devlet görevlilerinin barışçıl protestoları bastırmasını yasaklıyor. Dördüncü Anayasa Değişikliği ve Washington Bölgesi’nin haksız tutuklamalara ilişkin yasaları da gerekçesiz gözaltıları yasaklıyor.