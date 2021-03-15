Ulusal Kimya Ajansı kurulmalı
Kimya sektöründen önemli bir çağrı geldi.
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, üretim ve satışı arttıracak yeni bir adım atılması gerektiğini vurgulda.ı Pelister,“Başta devletimizin verdiği destek ve teşviklerle, kamu-üniversite-özel sektör birlikteliğinin gücüyle ‘Ulusal Kimya Ajansı’ kurulmasını hedefliyoruz. Kimya Teknoloji Merkezi ve Ulusal Kimya Ajansı’yla Türk kimya sektörünün yüksek katma değer oluşturmada bir üst lige çıkacağını düşünüyoruz” dedi.