Ulusal inovasyon ekosistemine yatırım yapan kazanacak

Akit Ekonomi

Geniş erişim sağlanmalı

Yeni dönemde ulusal inovasyon ekosistemlerine yatırım yapılması gerektiğine işaret eden Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Ayrıca daha parlak, daha yeşil, düşük karbonlu bir geleceğe geçiş için ihtiyaç duyduğumuz teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesini destekleyen etkili fikri mülkiyet sistemlerine geniş erişim sağlamalıyız” dedi.

Çevreci adımlar atılmalı

Covid-19’un önemli değişimlere yol açtığını anlatan Yamankaradeniz, şu ifadeleri kullandı: “Gelinen aşamada yenilikçi ürün ve ambalaj tasarımı, hem karbon emisyonlarının azaltılmasında hem de iklim acil durumunun ele alınmasında büyük rol oynamaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki birçok şirket ile bireysel tasarımcı, yeni ve geliştirilmiş çevre dostu tasarımlar bulmak için şimdiden büyük yatırımlar yapmaktadırlar. Bu yatırımlar, daha verimli hizmet sunmak amacıyla ticari mamul haline getirilen yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir veya geri dönüştürülmüş malzemeler olarak sıralanabilir. Şükür ki Türkiye’de de yeni nesil teknolojik gelişmeleri görüyor ve örneklerinin artmasını diliyoruz.”