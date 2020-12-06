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Dünya Ulusal Deprem Merkezi duyurdu! O ülkede şiddetli deprem
Dünya

Ulusal Deprem Merkezi duyurdu! O ülkede şiddetli deprem

Şili Üniversitesi Ulusal Deprem Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Şili’de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 23:10:00 -
Ulusal Deprem Merkezi duyurdu! O ülkede şiddetli deprem

Şili Üniversitesi Ulusal Deprem Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Şili'nin kuzey kesiminde öğleden sonra 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Depremin mal veya can kaybına neden olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Merkez, depremin yerel saatle 13.47'de Tarapaca Bölgesi'ne bağlı Picka Kasabası'nın 31 kilometre kuzeydoğusunda ve 108.1 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Tsunamiyi tetikler mi?

Şili Deniz Hidrolojisi ve Oşinografi Bürosunca yapılan açıklamada ise, depremin tsunamiyi tetiklemediği belirtildi.

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