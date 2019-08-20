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Uludağ’ın ilham verdiği yelken yarışı

“TAYK-Eker Olympos Regatta 2019” ile 35 tekne İstanbul Moda’dan Bursa Tirilye’ye tarihe yelken açmaya hazırlanıyor.

20 Ağustos 2019 Salı 15:31
Uludağ’ın ilham verdiği yelken yarışı

“TAYK-Eker Olympos Regatta 2019” ile 35 tekne İstanbul Moda’dan Bursa Tirilye’ye tarihe yelken açmaya hazırlanıyor.


Bursa’da yelkenciliği geliştirmek, İstanbul ve Bursa yelkencilerini buluşturmak amacıyla yapılan “TAYK-Eker Olympos Regatta” yarışları 23-25 Ağustos tarihleri arasında İstanbul-Moda, Tirilye koy içi ve Bursa-Tirilye-Moda rotasında düzenlenecek. TAYK tarafından; süt ürünlerinde Türkiye’nin yenilikçi markalarından Eker ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü (BYK) ile Moda Deniz Kulübü (MDK) iş birliğinde düzenlenen yarış, yedinci yılında bir kez daha nefes kesen mücadeleye sahne olacak.


“TAYK-Eker Olympos Regatta" yarışı, asırlardır dillere destan güzelliği ile Hititlerden Romalılara, Bizanslılardan Osmanlı İmparatorluğu’na birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bursa’nın simgesi, antik çağlarda Anadolu’nun en yüksek dağlarından biri olan Uludağ’ın “hep parlayan” anlamına gelen“Mysia Olympos” isminden ilham alıyor.


“Olympos” ismi ile 2013 yılından bu yana düzenlenen "TAYK-Eker Olympos Regatta" yarışına, yedinci yılında 35 profesyonel tekne ve 350 yelkenci katılımı bekleniyor.


İstanbul’dan Bursa’ya “TAYK-Eker Olympos Regatta” yarışı; zorlu şartlara aklı, kas gücü ve ekip ruhuyla karşı koyan 35 teknenin 3 gün boyunca zorlu zirve mücadelesine sahne olacak. Rüzgârı en iyi hisseden tekne zirveye ulaşacak “Eker Olympos Regatta Kupası”nı kazanacak.


TAYK-Eker Olympos Regatta Rotası ile Moda’dan Tirilye’ye tarihe yolculuk


Moda Deniz Kulübü önünden 23 Ağustos Cuma günü saat 17.55’de verilen start ile İstanbul adalarının en küçüklerinden biri olan Sivriada iskelede kalacak şekilde geçilerek Tirilye’de finiş yapacak olan “TAYK-Eker Olympos Regatta” 24 Ağustos Cumartesi günü Bursa’nın tarih kokan sakin kıyı kasabası Tirilye’deki koy yarışları ile devam edecek. 25 Ağustos Pazar günü Tirilye’den start verilecek yarış, Arnavutköy üzerinden Moda’da son bulacak.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:31
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