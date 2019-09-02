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Uludağ’daki doğal havuzlar büyülüyor

Bursa’da 30-35 dereceyi bulan hava sıcaklığı herkesi bunaltırken, Uludağ eteklerinde yer alan doğal havuzlar büyülüyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:39
Uludağ’daki doğal havuzlar büyülüyor

Bursa’da 30-35 dereceyi bulan hava sıcaklığı herkesi bunaltırken, Uludağ eteklerinde yer alan doğal havuzlar büyülüyor. Şehrin gürültüsünden bunalan Bursalı vatandaşlar serinlemek için soluğu şelalerin oluşturduğu doğal havuzlarda alıyor.


Bursalı bazı vatandaşlar hafta içi mesai saatlerinden arta kalan zamanları ve hafta sonu tatillerini değerlendirmek için şehrin yanı başında bulunan Uludağ’ın havuzlarına gidiyor.


Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ, yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgisini çekmeye devam ederken, 2 bin 543 metre ile Marmara Bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ ile şehir merkezi arasında en az 10 derece sıcaklık farkı oluşuyor. Günübirlik ziyaretçiler ve doğa severlerin tercihi Uludağ olurken, fazla vakti olmayanlar ise dere boylarındaki şelalelerin doğal havuzlarına akın ediyor


Yıldırım ilçesine bağlı Fidyekızık ve Balaban Mahallerinde bulunan doğal havuzlara girerek serinleyen Adem Türkmen, "Bursa doğal güzellikleriyle harika bir yer. Yaz kış tüm nimetlerinden faydalanıyoruz. Yaklaşık 1000 metre rakımdayız. Kleopatra havuzu dedikleri bir yerdeyiz. Bursa sıcaktan kavrulurken, biz buz gibi sularda serinliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:39
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