  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Uludağ'da tedbirlere uymayanlara ceza kesildi
Gündem

Uludağ'da tedbirlere uymayanlara ceza kesildi

Uludağ'da bir otelin terasında eğlence düzenleyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden kişiler ile tesisin işletmecisine idari para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 16:37:00 -
Uludağ'da tedbirlere uymayanlara ceza kesildi

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludağ Milli Parkı 1. Oteller Bölgesi'nde önleyici kolluk devriyesi sırasında bir otelin terasından yüksek sesle müzik çalındığının belirlenmesi üzerine duruma müdahale edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Yapılan incelemede bahse konu otelin teras kısmında müzik yayını yapılarak sosyal mesafe ve maske kuralına riayet edilmeden otel müşterilerinden 10 kişilik grubun eğlendiği tespit edilmiştir. 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereği otel işletmecisine ve şahıslara maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan toplam 76 bin 380 lira idari yaptırım cezası uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni transfer İstanbul'da
Spor

Yeni transfer İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Macar stoper Attila Szalai İstanbul'a geldi.

Dünya gündemini altüst eden itiraf: Mağarada ısırıldık
Dünya

Dünya gündemini altüst eden itiraf: Mağarada ısırıldık

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile ilgili araştırmalarda bulunan bir bilim insanı, koronavirüslü yarasaların bulunduğu mağa..
Endonezya'da peş peşe felaketler! Ölü, yaralı ve kayıp insanlar var
Dünya

Endonezya'da peş peşe felaketler! Ölü, yaralı ve kayıp insanlar var

Endonezya'da yaşanan sel ve heyelan felaketinde 5 kişinin öldüğü, yaralı ve kayıp insanlarında olduğu belirtildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay