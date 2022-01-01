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Gündem Uludağ'da kaybolan Danimarka vatandaşı hakkında flaş gelişme
Gündem

Uludağ'da kaybolan Danimarka vatandaşı hakkında flaş gelişme

Bursa Uludağ'da kaybolan Türk asıllı Danimarka vatandaşı Yusuf Sepehizade, 7 saat sonra bulunarak kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 07:11:00 - 2022-01-01 07:12:09
Uludağ'da kaybolan Danimarka vatandaşı hakkında flaş gelişme

Bursa’dan Uludağ’a öğle saatlerinde yürüyüş yapmak için çıkan ve akşam saatlerinde kaybolduğunu 112’ye bildiren Türk asıllı Danimarka vatandaşı Yusuf Sepehizade (21) AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Anda arama- kurtarma ekipleri ve köylüler tarafından yaklaşık 7 saat sonra bulunarak kurtarıldı.
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Antalya’dan Bursa’ya gelen Türk asıllı Danimarka vatandaşı Yusuf Sepehizade, Uludağ’a yürüyüş yapmak için Kestel ilçesine bağlı kırsal Orhaniye Mahallesine geldi. Saat 13.00 sıralarında ormanlık alana giren Sepehizade, bir süre Uludağ’da yürüdükten sonra geri dönmek isteyince yolu karıştırdı. Yusuf Sepehizade’nin saat 20.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine bölgeye AFAD, JAK ve Anda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Sepehizade için arama- kurtarma çalışması başlattı. Türkçesinin iyi olmaması nedeniyle ekiplerin İngilizce konuşarak iletişim kurdukları Yusuf Sepehizade’ye, sürekli hareket halinde olduğu için ulaşmakta zorluk yaşandı.

7 saat sonra bulundu

Kestel Alaçam ile Gavurpınarı mevkisinde arama- kurtarma çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Sepehizade’ye yaklaşık 7 saat sonra ulaştı. Ekipler, bölgenin sarp ve yamaç olması nedeniyle köylülerin traktörüyle, bulunduğu yerden indirdiği Sepehizade’yi sağlık ekiplerine teslim etti. Yürümekte zorluk çektiği görülen Sepehizade, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yusuf Sepehizade’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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