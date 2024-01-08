Uludağ İhracatçı Birliklerinde TİM-TEB Girişim Evi Buluşması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) ortaklığıyla hayata geçirilen TİM-TEB Girişim Evi Projesi'nin "Bursa Buluşması" Uludağ İhracatçı Birlikleri'nde yapıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Uludağ İhracatçı Birlikleri'ndeki toplantının açılışında konuşan UİB Koordinatör Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Baran Çelik, proje kapsamındaki il buluşmalarının ilkinin Bursa'da gerçekleştirildiğini bildirdi.

Dünyada üretim ve iş yaşamında yaşanan değişimlere dikkati çeken Çelik, dijital ve yeşil dönüşüme ayak uydurmanın dünya ekonomilerinde yer edinebilmek için elzem hale geldiğini aktardı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Ülke olarak dünyadaki güçlü konumumuzu sürdürebilmek için yaşanan değişimlere ayak uydurmamız gerekiyor. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakatı ile sanayilerimizin artık daha yeşil, döngüsel ve dijital bir hale dönüşmesi zorunluluk haline geldi. Sanayicilerimizin bu gelişimlere ayak uydurması, yeni oluşan dünya düzeni içinde pazar payını arttırması ve yaşanan dönüşümün güçlü bir parçası olması elzem bir hale geldi. Biz de UİB olarak çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz. Startup ekosistemi dünya ekonomisini şekillendirecek bir sisteme doğru dönüyor. Dünya ekonomilerinde daha büyük bir yer edinebilmek için büyük bir ekosistem halinde hep birlikte hareket etmek zorundayız. Bu amaçla 2015 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi ve TEB’in güçlü desteğiyle başladığımız bu program, Türkiye'de yenilikçi girişimciliği geliştirmek adına çok önemli bir misyon üstleniyor. Teknoloji girişimciliğine Türkiye'nin her yerinde destek vermek ve girişimciliğin ihracata yönelimini hızlandırmak, yüksek katma değerli teknoloji ürünlerinin ihracattaki payını arttırmak gibi hedeflerle bu süreçte başarılı çalışmalara imza atıyoruz."

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"10 yıldır girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için çalışmalar yapıyoruz"

TEB KOBİ Bankacılığı Satış Yönetimi Grup Direktörü Tarkan Giresunlu ise ekonominin tekstil ve otomotivde en önemli üretim merkezlerinden olan Bursa'nın bu başarısını son dönemlerde girişimcilik ve dijitalleşme adına yürüttüğü çalışmalarla sürdürdüğünü vurguladı.

TEB olarak bu yolculukta girişimcilere destek vermekten onur duyduklarını dile getiren Giresunlu, "Tam 10 yıldır ülkemizde girişimcilik ekosisteminin gelişmesi ve girişimcilerimizin desteklenmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda konusunda uzman 10 portföyümüz, 7 ilde faaliyet gösteren girişim evlerimiz ve 2 binden fazla girişimcimizle Türk ekonomisine destek sağlamaya devam ediyoruz. Girişimcilerimizin projeleri kapsamında ülke ekonomisine yaklaşık 5,3 milyar liralık bir ciro, 190 milyon dolarlık ihracat sağlamış durumdayız. Girişimcilerimizin aldığı yatırım tutarı ise şu an itibarıyla 700 milyon liraya ulaşmış durumda." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından TİM-TEB Girişim Evi Projesi'nin çeşitli aşamalarından destek alan girişimciler Oxodes Kurucu Ortağı Mert Ali Özel, Ocalis Kurucu Ortağı Ahmet Emre Öçal ve Biteg Kurucu Ortağı Fatih Gençosman projelerini katılımcılara anlattı.

Buluşmaya, TİM-TEB Girişim Evi Koordinatörü Mehmet Şöhrap Sanlı, UİB bünyesindeki birliklerin yönetim kurulu üyeleri, iş insanları ve girişimciler katıldı.