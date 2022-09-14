Ultrason Uygulama Yöntemleri

Bu işlemin bilinen bir yan etkisi bulunmaz. Özellikle hamilelik esnasında tercih edilen yöntemler arasında yer alır.

Ultrason Nasıl Çekilir?

Hastalar yatar pozisyondayken ultrason incelemesi yapılır. Bakılacak alana kayganlık sağlamak için renksiz kokusuz jel sürülür. Bu şekilde görüntü elde edilmesi sağlanır. Prob bakılacak alan üzerinde gezdirilir. Ultrason cihazının ekranında oluşan görüntüler incelenir ve şüpheli bir durum saptanması halinde görüntüler kaydedilir.

Ultrason Çeşitleri Nelerdir?

Abdominal ultrason, beyin ultrasonu, pelvik ultrason, transrektal ultrason, transvajinal ultrason, tiroit ultrasonu, meme ultrasonu, ekokardiyoloji ultrasonu vardır.

Ultrason Hangi Alanlarda Kullanılır?

Batın, kadın hastalıkları, kalp işlevleri, gebelik ve doğum takibi, meme dokusunun incelenmesi işlemlerinde kullanılır.

Renkli Doppler Uygulaması

Renkli doppler yüksek frekanslı ses dalgalarının kan damarları içindeki kan hücrelerine çarpması ve geri yansıması işlemidir. Radyasyon içermeden hamilelik dışında da bazı hastalıkların takibi açısından da yapılabilir.

Renkli Doppler Nedir?

Damarlardaki kanın akış yönü ve hızı ile ilgili güvenilir sonuçlar elde edilmesine renkli doppler yardımcı olur. Bebeğin göbek kordonunda bulunan umblikal damarların incelenmesine yardımcı olur. Bunun yanında kalp, beyin ve rahim damarları da renkli doppler ultrason ile incelenebilir. İşlemin bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur.

Renkli Doppler Nasıl Çekilir?

Renkli doppler ultrason çekimi için özel bir hazırlığa gerek yoktur. Hasta ilk önce muayene masasına uzanır. Doktorun sürmüş olduğu jel ve prob ile çekim işlemi gerçekleştirilir. Bu sırada ekranda kırmızı ve mavi renkler görünür. Renkler damarlarda bulunan kanın hızını ve akış yönünü gösterme özelliğine sahiptir.

Renkli Doppler Hangi Alanlarda Kullanılır?

Gebelik sürecinde fetüs gelişimi ile anomalinin tespit edilmesi, böbrek damarlarının incelenmesi, boyun damarlarının incelenmesi, genital organlarda oluşan kitle ya da tümörlerin, erektil enfeksiyon bozukluklarının tespit edilmesi, karaciğer bozukluklarında damarların incelenmesi gibi alanlarda kullanılır.

Sonucu Ne Zaman Çıkar?

İşlem yaklaşık olarak 40-45 dakika sürer. Renkli doppler sonuçları ise oldukça kısa sürelerde çıkar. Görüntüleme sonucunda çıkan sonuçlar uzman radyoloji doktoru tarafından imzalanarak hazırlanır.

Aç Karnına mı Çekilir?

Karın içerisinde bulunan organların ultrason çekimleri için yetişkin bireylerin 8 ile 12 saat arasında aç olması gerekir.

Renkli Doppler Hangi Hastalıkları Gösterir?

Kol, bacak, boyun damarlarında bulunan pıhtı ya da atardamarlardaki daralma ve tıkanmalara neden olabilecek kan akışı sorunlarının ortaya çıkarılması amacı ile kullanılır.

Check UP nedir?

Check up alanında uzman doktorlar tarafından yapılan muayenelerin yanında laboratuvar testleri ve radyasyon görüntülemelerin de gerçekleştirildiği işlemler zincirine verilen isimdir. Kişilerin cinsiyetlerine, yaşına, genetik miraslarına ve risk faktörlerine bağlı olarak şekillendirilebilir.

Check UP Neleri Kapsar?

Check up tiroit testleri, biyokimyasal tetkikler, böbrek fonksiyon testleri, radyolojik görüntülemeler, diyabet hastalığı tarama, karaciğer fonksiyonu testleri, kardiyolojik taramalar, kan yağları, temel vitamin ve mineral incelemelerini kapsar.

Check UP Nasıl Yapılır?

Check up sırasında kişilerin genel sağlık durumlarının belirlenmesi adına tansiyon, ateş, kalp ve solunum hızlarına bakılır. Bunun yanında idrar, kan örneği vermesi de istenir. Sonrasında göğüs hastalıkları, kardiyoloji, KBB, dahiliye, nöroloji, üroloji, kadın doğum gibi farklı branş doktorları ile görüşmeleri de sağlanır.

Check UP Ne Kadar Sürer?

Check up işlemi kapsamına bağlı olarak 2-3 saat arasında sürer. Check up sonuçları ise yaklaşık 4-5 gün içerisinde hazır olur.

Check UP Neden Yaptırmalısınız?

Dönemsel sağlık taraması şikayeti olmayan kişilerde check up ile gizli kalan ve ileride meydana gelebilecek hastalık durumlarının saptanması ve bunların önlenmesi adına tedbirlerin alınmasını sağlar.